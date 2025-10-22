विज्ञापन

Thamma Box Office: भारतीय बेताल ने बॉक्स ऑफिस पर गाड़े झंडे, दिवाली पर पूरा हुआ 'थामा' एक्टर का ख्वाब
Thamma Box Office Collection: थामा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से हीरो की बल्ले बल्ले

Thamma Box Office Collection: बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वे भारतीय सिनेमा के मास्टर ऑफ यूनिकनेस हैं. अपनी पहली दिवाली रिलीज, दिनेश विजन की थामा के साथ आयुष्मान ने अपने करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की है. थामा ने पहले दिन 25.11 करोड़ (नेट) की शानदार शुरुआत की है.  इस भव्य ओपनिंग के साथ, आयुष्मान ने स्त्री, भेड़िया और मुंज्या सीरीज में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग दी है, जिससे थामा फ्रेंचाइजी की नींव और मजबूत हो गई है.

थामा के एक्टर आयुष्मान खुराना कहते हैं, 'मैं एक एंटरटेनर हूं, इसलिए लोगों को थामा और मेरे परफॉर्मेंस को इतने प्यार से एंजॉय करते देखना मेरे लिए बेहद खुशी की बात है. जब मेरे दूरदर्शी निर्माता दिनेश विजन ने बताया कि थामा दिवाली पर रिलीज होगी, तो मैं रोमांचित हो गया था. यह हमेशा मेरा सपना रहा है कि कभी मेरी भी दिवाली रिलीज हो.'

थामा के एक्टर आयुष्मान खुराना कहते हैं, “अपनी यूनिक और क्वर्की फिल्मों से मैंने एक अलग पहचान बनाई है. मैं लंबे समय से उस मौके का इंतजार कर रहा था जब मेरी तरह की फिल्म दिवाली पर रिलीज हो सके, वह त्योहार, जिस पर हमेशा सबसे बड़े सुपरस्टार अपनी फिल्मों को रिलीज करते आए हैं. थामा मेरे करियर की अहम फिल्म है, और इसे दिवाली पर रिलीज करने का मौका मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. बचपन में, मैं परिवार के साथ थिएटर में सुपरस्टार्स की फिल्में देखने जाता था, आज मैं अपने परिवार के साथ अपनी ही फिल्म देखने गया, यह अहसास अविश्वसनीय है!'

आयुष्मान ने कहा, 'यह मेरे हिंदी सिनेमा के सफर की एक बड़ी वैलिडेशन है. मैं दिनेश विजन का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे एक ऐसे किरदार को निभाने का मौका दिया जिसका कोई रेफरेंस नहीं था- एक भारतीय ‘बेताल'. दर्शकों को इस किरदार के साथ पूरी तरह जुड़ते देखना और थिएटर में उनकी खुशी देखना, एक पागलपन भरा और खूबसूरत अनुभव है, पहले दिन का जो प्यार मुझे और फिल्म को मिला है, उसने यह मिथक तोड़ दिया है कि लोग केवल सीक्वल, रीमेक या बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में ही दिवाली पर देखना चाहते हैं. थामा की सफलता यह दिखाती है कि दर्शक आज भी अच्छी कहानियों को सराहते हैं.' 

