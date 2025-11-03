इस फिल्म की कहानी सुन आयुष्मान खुराना ने मेकर्स से ली सिर्फ 1 रुपये फीस, फिल्म के सस्पेंस ने किया हैरान, हुई बंपर कमाई

बॉलीवुड में आजकल फिल्मों के बजट और स्टार फीस को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं. कई बार किसी फिल्म के कुल बजट का 60-70 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ एक्टर्स की फीस में चला जाता है. लेकिन आयुष्मान खुराना इस रेस में खुद को अलग मानते हैं. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म अंधाधुन के लिए निर्देशक श्रीराम राघवन से सिर्फ 1 रुपये फीस मांगी थी. फिल्म के हिट होने के बाद उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग के जरिए कमाई हुई. आयुष्मान का मानना है कि पहले मेहनत, फिर इनाम मिलना चाहिए.

आयुष्मान का साफ नजरिया

कोमल नाहटा के यूट्यूब चैनल पर बातचीत में आयुष्मान ने कहा, ‘मैं कभी फीस को लेकर ओवर द टॉप नहीं जाता. मेरे लिए सरस्वती पहले आती हैं और फिर लक्ष्मी. मैं खुद को प्रोड्यूसर फ्रेंडली एक्टर मानता हूं. अगर फिल्म चलती है. तभी ज्यादा फीस मिलनी चाहिए'. उन्होंने कहा कि सबको मिलकर ये फैसला लेना चाहिए कि कौन कितना डिजर्व करता है. उन्होंने बताया कि 13 साल के करियर में उनकी फीस तो बढ़ी है. लेकिन इसके एक्जेक्ट आंकड़े उन्हें याद नहीं है. आयुष्मान का कहना है कि वो एक आर्टिस्ट दिमाग के आदमी हैं. इसलिए ये सब याद नहीं रख पाते

अंधाधुन से लगी लॉटरी

आयुष्मान ने बताया कि अंधाधुन के लिए उन्होंने पहले कोई पैसा नहीं लिया था. उन्होंने कहा, ‘मैंने श्रीराम सर से कहा था कि ये फिल्म पैशन प्रोजेक्ट है. मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए, बस 1 रुपया दे दीजिए. अगर फिल्म हिट हो जाए तो बाद में दे देना.' इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया, खासकर चीन में. जिससे आयुष्मान को तगड़ा प्रॉफिट हुआ. असल में फिल्म में एक के बाद एक कई ट्विस्ट थे. आयुष्मान खुराना को तभी अंदाजा हो गया था कि फिल्म कुछ अलग हट कर है और धमाल मचाने वाली है.

हाल ही में आयुष्मान खुराना की थमा रिलीज हुई है. थम्मा में आयुष्मान के साथ रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल और वरुण धवन जैसे सितारे नजर आए. फिल्म को आदित्य सर्पोटदार ने डायरेक्ट किया है और इसे मैडॉक फिल्म्स ने दिवाली पर रिलीज किया.