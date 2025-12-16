विज्ञापन

धुरंधर के होश उड़ाने आ रही है ये एक्शन फिल्म, एक लाख से ज्यादा स्क्रीन्स पर होगी रिलीज

जेम्स कैमरून की ‘अवतार: फायर एंड ऐश’ चीन में एक लाख से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज होकर रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग की ओर बढ़ रही है. दमदार एक्शन, नए क्लैन और शानदार विजुअल्स के साथ ये फिल्म धुरंधर की छुट्टी कर सकती है.

नई दिल्ली:

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है. फिल्म अच्छी खासी कमाई कर रही है. वहीं धुरंधर को टक्कर देने जल्द एक फिल्म आ रही है. जेण की फिल्मों का जादू जब भी चलता है, दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिकॉर्ड टूटना तय माना जाता है. अब यही कहानी एक बार फिर दोहराने आ रही है अवतार: फायर एंड ऐश के साथ. रिलीज से पहले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस की धड़कनें तेज कर चुकी है. खासकर चीन में जिस तरह का क्रेज देखने को मिल रहा है. उसे देखकर माना जा रहा है कि फिल्म धुरंधर के भी होश उड़ा देगी. फिल्म की अब तक मिली रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में पहले से भी बेहतर एनिमेटेड सीन्स और एक्शन सीक्वेंस होंगे. जिसकी वजह से ये फिल्म दर्शकों को एक बार फिर बड़े पर्दे का असली मजा देने को तैयार है.

एक लाख से ज्यादा स्क्रीन्स पर धुआंधार रिलीज

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर के मुताबिक, अवतार: फायर एंड ऐश चीन में ऐतिहासिक ओपनिंग की ओर बढ़ रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म के लिए चीन में एक लाख से ज्यादा स्क्रीनिंग्स पहले ही कन्फर्म हो चुकी हैं. जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है. एडवांस बुकिंग की रफ्तार भी जबरदस्त बताई जा रही है.

विशेषज्ञों का मानना है कि फिल्म चीन में ओपनिंग वीकेंड पर 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो ये अवतार: द वे ऑफ वॉटर, गॉडजिला वर्सेस कोंग और फास्ट एंड फ्यूरियस 9 जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ देगी. चीन में अवतार फ्रेंचाइजी का पहले से ही मजबूत फैनबेस है. और यही वजह है कि तीसरी फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है.

ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका

अवतार: फायर एंड ऐश सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि भारत समेत दुनियाभर में बड़ी ओपनिंग की दावेदार मानी जा रही है. भारत में ये फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु जैसी कई भाषाओं में रिलीज होगी. जिससे इसका दायरा और भी बढ़ जाएगा. इस बार कहानी में नए क्लैन, आग और राख से जुड़ी थीम और पहले से भी ज्यादा दमदार विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे. यही वजह है कि फैंस को लग रहा है कि जेम्स कैमरून फिर से सिनेमाई इतिहास रचने वाले हैं. ट्रेड पंडितों का मानना है कि ये फिल्म ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर दो अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर सकती है.

