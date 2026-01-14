47 साल की उम्र में अरबपति बनी ये एक्ट्रेस, दुनिया की सबसे अमीर एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन को छोड़ा पीछे

जेम्स कैमरून की मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘अवतार: फायर एंड ऐश' की जबरदस्त सफलता ने बॉक्स ऑफिस के कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस फिल्म ने न सिर्फ जेम्स कैमरून को एक बार फिर हॉलीवुड के सबसे बड़े कमाऊ डायरेक्टर्स की लिस्ट में मजबूत किया, बल्कि एक नया इतिहास भी रच दिया है. इस फिल्म की बदौलत 37 साल की एक्ट्रेस जोई सलडाना दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्टर बन गई हैं.

‘अवतार: फायर एंड ऐश' ने दुनियाभर में 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई कर ली है. इसके साथ ही जोई सलडाना की कुल बॉक्स ऑफिस कमाई बढ़कर 15.5 बिलियन डॉलर हो गई है. इस आंकड़े के साथ उन्होंने स्कारलेट जोहानसन को पीछे छोड़ दिया है, जिनकी कुल कमाई 15.4 बिलियन डॉलर है. स्कारलेट ने यह मुकाम पिछले साल नई जुरासिक वर्ल्ड फिल्म की सफलता के बाद हासिल किया था.

जोई सलडाना का यह रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि वह अब तक की सात सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से चार फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं, जिनमें टॉप 3 फिल्में भी शामिल हैं. उनकी तीन ‘अवतार' फिल्मों ने मिलकर करीब 6.6 बिलियन डॉलर का कारोबार किया है. इसके अलावा, उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) में गमोरा का किरदार निभाया है. MCU की जिन फिल्मों में वह नजर आईं, उन्होंने कुल मिलाकर 7.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की है. साथ ही वह स्टार ट्रेक फिल्मों का भी हिस्सा रही हैं.

जोई सलडाना की कमाई अभी और बढ़ सकती है. वह इस साल रिलीज होने वाली ‘एवेंजर्स: डूम्सडे' में नजर आएंगी और इसके अलावा ‘अवतार' की दो और फिल्मों में भी उनकी मौजूदगी तय मानी जा रही है. अगर इतिहास पर नजर डालें तो 1960 के दशक तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में क्लार्क गेबल और जॉन वेन जैसे नाम शामिल थे. 1990 के दशक में यह ताज आर्नोल्ड श्वार्जनेगर और सिल्वेस्टर स्टैलोन के बीच घूमता रहा. MCU के दौर में सैमुअल एल जैक्सन इस लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंचे, लेकिन पिछले साल स्कारलेट जोहानसन ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था. अब जोई सलडाना इस लिस्ट में नंबर वन बन गई हैं.

फिलहाल इस टॉप-10 लिस्ट में ज्यादातर MCU के सितारे शामिल हैं. टॉम क्रूज़ और ड्वेन जॉनसन ही ऐसे नाम हैं, जो बिना MCU का हिस्सा बने इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं.

