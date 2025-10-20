अलविदा 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर' असरानी, अब नहीं सुनाई देगा कभी वो ठहाका

असरानी का निधन हो गया है. असरानी बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन एक्टर थे. उनका कॉमेडी का अंदाज बहुत ही स्वाभाविक था और ठहाका लगाकर हंसने की उनकी शैली एकदम खास थी. फिर शोले फिल्म का उनका वो अंग्रेजों के जमाने का वो जेलर तो शायद ही किसी के जेहन से निकल सके. 1975 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म ‘शोले' में असरानी ने “जेलर” का किरदार निभाया था. उनके इस किरदार ने दर्शकों को इतना हंसाया कि उनका डायलॉग “हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं…” आज भी पॉपुलर है. असरानी ने यह रोल चार्ली चैपलिन और हिटलर की स्टाइल को मिलाकर निभाया था. उन्होंने खुद बताया था कि उन्होंने यह अंदाज स्क्रिप्ट में नहीं पढ़ा था बल्कि शूटिंग के दौरान खुद तैयार किया था. यही वजह थी कि यह सीन फिल्म के सबसे यादगार दृश्यों में से एक बन गया.

राजेश खन्ना के साथ 25 से ज्यादा फिल्में

असरानी ने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ करीब 25 फिल्मों में काम किया. राजेश खन्ना उन्हें “लकी मैस्कॉट” मानते थे. असरानी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था “जब भी मैं काका (राजेश खन्ना) के साथ फिल्म में होता था, फिल्म चल जाती थी.”

पहला ब्रेक और पहचान (1967-72)

असरानी को पहला बड़ा मौका 1967 में फिल्म ‘हरे कांच की चूड़ियां' से मिला. इसके बाद उन्होंने ‘गुड्डी' (1971) और परिचय' (1972) में शानदार कॉमेडी से पहचान बनाई. इस दौर में असरानी ने बतौर साइड कॉमेडियन खुद को मजबूती से स्थापित कर लिया.

असरानी का गोल्डन पीरियड, सुपरहिट्स पर सुपरहिट्स (1972–1985)

इस समय असरानी का करियर चरम पर था. उन्होंने ‘छोटी सी बात', ‘आज की ताजा खबर', ‘अभिमान', ‘बावर्ची', ‘शोले', ‘चुपके चुपके' और ‘रोटी' जैसी सुपरहिट फिल्मों में कॉमेडी के ऐसे रंग भरे जो आज भी याद हैं. 1975 में ‘शोले' का जेलर रोल तो आइकॉनिक बन गया, उन्होंने राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और जया भादुरी जैसे सितारों के साथ लंबा काम किया.

असरानी के वो तीन हटकर किरदार

छोटी सी बात (1975) में असरानी ने अशोक कुमार और अमोल पालेकर के बीच ज़बरदस्त कॉमिक सपोर्ट दिया. उनकी टाइमिंग और चेहरे के एक्सप्रेशन बेहतरीन थे. अभिमान (1973) एक सीरियस फिल्म है जिसमें असरानी हल्की-फुल्की कॉमेडी लेकर आते हैं. अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की इस फिल्म में असरानी का किरदार दर्शकों के लिए सुखद कॉमिक रिलीफ था. रोटी (1974) में असरानी ने अपने एक्सप्रेशन और टोन से हर सीन में मजा भर दिया.