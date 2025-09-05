विज्ञापन

आशीष विद्यार्थी के बेटे की फोटो वायरल, दमदार पर्सनैलिटी देख फैंस बोले- पापा की तरह गदर मचा देगा

दिग्गज एक्टर और फिल्मों में विलेन के रोल को बखूबी निभाने वाले आशीष विद्यार्थी के बेटे का नाम अर्थ विद्यार्थी है, जो लुक्स के मामले में बॉलीवुड के कई स्टारकिड्स को कड़ी टक्कर देते हैं. उनकी टॉल, डार्क, हैंडसम पर्सनैलिटी देख फैंस हैरान रह गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
आशीष विद्यार्थी के बेटे की फोटो वायरल, दमदार पर्सनैलिटी देख फैंस बोले- पापा की तरह गदर मचा देगा
आशीष विद्यार्थी के बेटे की फोटो वायरल
नई दिल्ली:

आशीष विद्यार्थी हिंदी सिनेमा के जाने-माने अभिनेता है, जिन्होंने साउथ सिनेमा में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है. आशीष विद्यार्थी हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली भाषा में भी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. अधिकतर फिल्मों में अभिनेता को विलेन के रोल में देखा गया है. पर क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में विलेन के रोल को बखूबी निभाने वाले आशीष विद्यार्थी असल जिंदगी में बहुत अच्छे पति और पिता हैं. आशीष विद्यार्थ के बेटे का नाम अर्थ विद्यार्थी है, जो लुक्स के मामले में बॉलीवुड के कई स्टार किड्स को कड़ी टक्कर देते हैं.

जी हां, आशीष विद्यार्थी के बेटे अर्थ विद्यार्थी की एक लेटेस्ट फोटो इस समय तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में अर्थ बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं. फोटो में आप उन्हें कैमरे की तरफ देख खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए देख सकते हैं. तस्वीर को देखने के बाद कई लोग यह कहने लगे हैं कि आशीष विद्यार्थी के बेटे बिलकुल उन्हीं की तरह टॉल, डार्क और हैंडसम हैं. अर्थ विद्यार्थी की फोटो देखने के बाद लोग उनके स्टाइल पर भी फिदा हो गए हैं और उन्हें बॉलीवुड के कई स्टारकिड्स से बेहतर बता रहे हैं. एक ने कहा है, 'अगर यह फिल्मों में आया तो पापा की तरह गदर मचा देगा'.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

बात करें आशीष विद्यार्थी की तो वे अभिनेता होने के साथ-साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. आशीष विद्यार्थी कहो ना प्यार है, बिच्छू, जिद्दी, जोड़ी नंबर 1 आदि जैसी फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं. तो आपको कैसे लगे आशीष विद्यार्थी के बेटे अर्थ विद्यार्थी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ashish Vidyarthi, Ashish Vidyarthi Son, Ashish Vidyarthi Son Photo, Arth Vidyarthi, Arth Vidyarthi Latest Photo
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com