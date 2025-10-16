विज्ञापन

बॉलीवुड का मशहूर विलेन मिठाई खाने पहुंचा बाहर, लोग बोले- खाना देखकर भी ऐसे एक्सप्रेशन

बॉलीवुड के मशहूर विलेन आशीष विद्यार्थी अब फूड व्लॉगर बन गए हैं. 63 की उम्र में वो देशभर में घूमकर अलग-अलग जगहों का खाना चखते हैं. हाल ही में उन्होंने हैदराबाद की मिठाइयों का स्वाद लिया, जिसमें मोतीचूर लड्डू और पनीर जलेबी शामिल हैं.

आशीष विद्यार्थी का वीडियो देख मुंह में आ जाएगा पानी
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में हीरो को जितना पसंद किया जाता है उतना ही विलेन को भी लोग देखना पसंद करते हैं. कुछ विलेन ऐसे हैं जो अपनी शानदार एक्टिंग से छा जाते हैं. वो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि लोग असल जिंदगी में उनसे नफरत करने लगते हैं. बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स रहे हैं जिनकी इमेज नेगेटिव रही है. ऐसे ही एक विलेन हैं जो अब फूड व्लॉगर बन गए हैं. 63 साल की उम्र में ये एक्टर फूड व्लॉगर बन गया है और सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहता है. हम जिस खूंखार विलेन की बात कर रहे हैं उनका नाम आशीष विद्यार्थी है.

आशीष विद्यार्थी ने खाई मिठाई

आशीष विद्यार्थी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उनके वीडियो फैंस को काफी पसंद आते हैं. हर वीडियो पर लोगों के ढेर सारे कमेंट और लाइक्स होते हैं. कई फैंस तो आशीष विद्यार्थी को जगह भी रिकमेंड करते हैं. इस बार आशीष मिठाई खाने के लिए हैदराबाद पहुंच गए हैं. जहां जाकर उन्होंने मोतीचूर के लड्डू और पनीर की जलेबी खाई है. उन्होंने ये मिठाई खाने के बाद तारीफ में इसकी वीडियो शेयर की है. उन्होंने टेस्ट से लेकर हर चीज का डिस्क्रिप्शन भी दिया है.

फैंस ने किए कमेंट

आशीष विद्यार्थी के वीडियो पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- जैसे श्री कृष्ण जी मक्खन को प्यार करते वैसे विद्यार्थी हर खाने को खजाने की तरह रखते. वहीं दूसरे ने लिखा- अरे हमको भी खिला दो थोड़ा सा. उनके इस वीडियो पर हजारों लाइक आए हैं.

दूसरी शादी रही सुर्खियों में

बता दें आशीष विद्यार्थी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब छाए रहे हैं. उन्होंने 60 साल की उम्र में दूसरी शादी की है. जब उन्होंने अपनी दूसरी शादी की अनाउंसमेंट की तो फैंस चौंक गए थे. कई लोगों ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की थी मगर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

