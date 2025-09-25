इन 4 वजहों से समीर वानखेड़े के निशाने पर आई आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड', 2 करोड़ का किया है मानहानि केस

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहले डायरेक्टोरियल डेब्यू मूवी द बैड्स ऑफ बॉलीवुड काफी सुर्खियां बटोर रही है. अलग स्टाइल में बनी ये फिल्म ओटीटी पर बेहद पसंद की जा रही है. लेकिन अब बहुत जल्द इस पर स्टे लगने के आसार नजर आ रहे हैं. कुछ साल पहले आर्यन खान को ड्रग्स के आरोप में पकड़ने वाले अफसर ने फिल्म पर कई आरोप लगाते हुए अदालत की शरण ली है. और, फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है. चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ याचिका

एनसीबी मुंबई के पूर्व ज़ोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, जिन्होंने 2021 में आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था, अब खुद सुर्खियों में हैं. वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड पर स्थाई रोक लगाने की मांग की है. उनका दावा है कि शो में एक सीन में उनका मजाक उड़ाया गया है. समीर वानखेड़े का कहना है कि शो में उनके हमशक्ल को एक बॉलीवुड पार्टी में दाखिल होते और लोगों से पूछते दिखाया गया है कि ‘कौन ड्रग्स कर रहा है?' ये सीन दर्शकों को साफ तौर पर उन पर तंज कसता हुआ लगा. हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 26 सितंबर को करेगा.

वानखेड़े की शिकायतें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समीर वानखेड़े ने कोर्ट में चार अहम बिंदु रखे हैं.

1. शो में राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते का अपमान किया गया है. इसमें किसी को उंगली से भद्दा इशारा करते हुए दिखाया गया है. ये 1971 के राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण कानून का उल्लंघन है.

2. शो में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और उसके अफसरों की छवि खराब दिखाई गई है. जबकि वो समाज में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं.

3. ड्रग्स केस अभी बॉम्बे हाईकोर्ट और एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में इस तरह के सीन दिखाकर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है.

4. शो में वेपिंग, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसे सीन दिखाए गए हैं, जिन पर NHRC ने आपत्ति जताई है.

2 करोड़ की मानहानि का दावा

इन कारणों से समीर वानखेड़े ने शो के निर्माताओं पर 2 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा ठोका है. उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें ये रकम मिलती है तो वो इसे टाटा कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल को दान कर देंगे. फिलहाल, इस शो को शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने बनाया है और ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है. हालांकि, इस पूरे मामले पर अब तक प्रोडक्शन हाउस और नेटफ्लिक्स दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.