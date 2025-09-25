विज्ञापन

अमिताभ बच्चन को दिलाया पहला ब्रेक, फिर खुद हो गए लाइमलाइट से गायब, जानें कौन हैं बिग बी के छोटे भाई अजिताभ बच्चन

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को भला कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप उनके भाई को जानते हैं, जी हां अमिताभ बच्चन का एक भाई भी हैं, लेकिन फिल्मी दुनिया से दूर वो क्या करते हैं आइए हम आपको बताते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
अमिताभ बच्चन को दिलाया पहला ब्रेक, फिर खुद हो गए लाइमलाइट से गायब, जानें कौन हैं बिग बी के छोटे भाई अजिताभ बच्चन
कौन हैं अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ, जो लाइमलाइट से रहते हैं दूर?
नई दिल्ली:

जब भी बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की बात होती है, तो सबसे पहले नाम आता है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का. उनकी मेहनत और टैलेंट ने उन्हें उस ऊंचाई पर पहुंचाया है, जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ के सफल करियर के पीछे उनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन का भी बड़ा हाथ रहा है. उन्होंने शुरूआती दिनों में अमिताभ का हर कदम पर साथ दिया, यहां तक कि मैनेजर की तरह काम किया. इसके बावजूद अजिताभ हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे और अपनी अलग दुनिया बना ली. तो आइए जानते हैं कौन हैं अजिताभ बच्चन, क्या करते हैं और क्यों उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली.

ये भी पढ़ें: रणबीर कपूर की एक्टिंग पर फिदा हुए एनिमल के डायरेक्टर, बोले- मन करता था उनके पैर छू लूं

कौन हैं अजिताभ बच्चन?

अमिताभ बच्चन के छोटे भाई का नाम अजिताभ बच्चन है. वो फिल्मों से दूर रहकर बिजनेस की दुनिया में चमके. अजिताभ लंदन में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन माने जाते हैं. उनकी कई कंपनियां हैं जैसे क्यूओ हाइड्रोकार्बन प्राइवेट लिमिटेड, एसएन हाइड्रोकार्बन प्राइवेट लिमिटेड और एसएन इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड. उनकी पत्नी रमोला बच्चन भी एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन हैं और उनके साथ मिलकर काम संभालती हैं. बिजनेस वर्ल्ड में उनके योगदान के लिए उन्हें 2014 में एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था. अजिताभ और रमोला के चार बच्चे हैं. बेटा भीम और तीन बेटियां नीलिमा, नम्रता और नैना. इनमें से नैना की शादी बॉलीवुड एक्टर कुणाल कपूर से हुई है.

अमिताभ के करियर को संवारने में निभाई अहम भूमिका

एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. उस दौरान उनके भाई अजिताभ ने उनका सबसे ज्यादा साथ दिया. कहा जाता है कि अजिताभ ही उनकी तस्वीरें प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाते थे. कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा, लेकिन आखिरकार एक प्रोड्यूसर को अमिताभ का लुक पसंद आया और उन्हें पहली फिल्म का ब्रेक मिला. यही से उनकी जिंदगी बदल गई और वो बन गए बॉलीवुड के शहंशाह.

भाई-भाई में आई दूरियां

काफी लंबे समय तक अजिताभ ने अमिताभ के मैनेजर के तौर पर काम किया. लेकिन वक्त के साथ दोनों के बीच अनबन हो गई और अजिताभ ने फिल्मों से पूरी तरह दूरी बना ली. इसके बाद उन्होंने लंदन शिफ्ट होकर बिजनेस में खुद को पूरी तरह झोंक दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amitabh Bachchan, Ajitabh Bachchan, Amitabh Bachchan Brother, Amitabh Bachchan Brother Ajitabh Bachchan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com