विज्ञापन

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के इस एक्टर के बचपन से दीवाने हैं आर्यन खान, कनाडा से बुलवाया वापस, फराह खान ने किया खुलासा 

फराह खान ने याद किया कि उन्होंने आर्यन खान ने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में रजत बेदी को कास्ट करने के बारे में सोचा. 

Read Time: 3 mins
Share
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के इस एक्टर के बचपन से दीवाने हैं आर्यन खान, कनाडा से बुलवाया वापस, फराह खान ने किया खुलासा 
फराह खान ने बताया आर्यन खान ने रजत बेदी को बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए क्यों चुना
नई दिल्ली:

एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपनी वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के जरिए बॉलीवुड डेब्यू कर चुके हैं. इस सीरीज में बॉबी देओल, लक्ष्य, राघव जुयाल और सहर बांबा जैसे सितारे नजर आए. लेकिन एक और एक्टर हैं, जिन्होंने आर्यन खान की सीरीज से कमबैक किया. वो और कोई नहीं रजत बेदी हैं, जो 2000 के दशक में विलेन के किरदार के लिए जाने जाते हैं. लेकिन हर कोई यह नहीं जानता कि आर्यन खान बचपन से रजत बेदी को पसंद करते हैं, जिसका खुलासा हाल ही में फराह खान ने अपने लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग में किया. 

फराह खान के व्लॉग में रजत बेदी ने बताया कि कैसे उन्हें द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए चुना गया. उन्होंने याद किया कि प्रोडक्शन हाउस का उनको कॉल आया कि आर्यन खान उनसे मिलना चाहता है. रजत बेदी ने बताया कि कॉल से वह हैरान रह गए और अपनी चीजें पैक करके मुंबई आ गए उनसे मिलने. उन्होंने यह भी बताया कि आर्यन उन्हें इतने अच्छे से मिला कि उन्हें प्यार हो गया. 

इसी पर फराह खान ने कहा, वह अच्छा बच्चा है. मैंने आर्यन से पूछा, तेरे दिमाग में कैसे आया कि रजत को लेना है. तो उसने कहा, मैं बचपन से उनसे ऑब्सेस्ड हूं. मैं उनकी फिल्में देखता था. मैंने उनकी फिल्म जानी दुश्मन के कैरेक्टर को देखा है. आर्यन यह करता है, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी. वह सब जानता है. वह टैलेंटेड है और टैलेंट छोड़ो मुझे इतनी खुशी हुई की मेरा लड़का फिल्मी निकला. 

रजत ने आर्यन को एंजेल कहते हुए कहा, उन्होंने मेरी पूरी फैमिली को लॉन्च किया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि रजत बेदी ने हाल ही में बताया था कि आर्यन खान के साथ काम करने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी की वह उनके बेटे को उनके साथ शो में काम करने देंगे. इस पर आर्यन तैयार था. इसके चलते द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के असिस्टेंट डायरेक्टर रजत बेदी के बेटे बने. जबकि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर पार्टी में रजत बेदी की बेटी भी चर्चा में रहीं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
 Farah Khan, Aryan Khan, Rajat Bedi, The Bads Of Bollywood, The Bads Of Bollywood Cast
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com