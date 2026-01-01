नए साल पर नानी का धमाका! ‘द पैराडाइज’ का धांसू पोस्टर आउट, 8 भाषाओं में इस दिन होगी ब्लॉकबस्टर एंट्री

Nani The Pradise Poster Release: नए साल की शुरुआत नेचुरल स्टार नानी ने अपने फैंस के लिए जबरदस्त सरप्राइज के साथ की है. नानी ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘द पैराडाइज' का नया पोस्टर रिलीज करते हुए इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. दमदार पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है. पोस्टर से साफ है कि यह फिल्म एक ग्रैंड और इंटरनेशनल लेवल का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने वाली है.
नानी ने पोस्टर शेयर करते हुए एक पावरफुल कैप्शन लिखा, “2026 में आपका स्वागत है यानी जड़ाल जमाना. हैप्पी न्यू ईयर. #TheParadise 26 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में.” इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, अंग्रेज़ी और स्पेनिश- कुल 8 भाषाओं में रिलीज की जाएगी. यह नानी के करियर की अब तक की सबसे बड़ी पैन-इंडिया और इंटरनेशनल रिलीज मानी जा रही है.
SLV सिनेमाज के बैनर तले बन रही ‘द पैराडाइज' को बड़े स्तर पर तैयार किया गया है. फिल्म की कहानी, विजुअल्स और स्केल को देखते हुए इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक खास अनुभव कहा जा रहा है. मजबूत डायरेक्शन, शानदार कास्ट और हाई-लेवल प्रोडक्शन वैल्यू इस प्रोजेक्ट को और खास बनाती है.
दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की ग्लोबल अपील को बढ़ाने के लिए मेकर्स हॉलीवुड स्टार रयान रेनॉल्ड्स से भी संपर्क में बताए जा रहे हैं. हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. कुल मिलाकर, ‘द पैराडाइज' के पोस्टर और रिलीज़ डेट ने साफ कर दिया है कि नानी 2026 में ब्लॉकबस्टर एंट्री के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
