आर्यन खान की डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का जादू, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर दिखा पोस्टर

आर्यन खान, जो बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे हैं, ने ऑफिशल तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया है. आर्यन ने अपने पिता की तरह एक्टिंग नहीं बल्कि बतौर डायरेक्टर अपना आगाज किया है. उनकी डेब्यू सीरीज द बैड्*स ऑफ बॉलीवुड हाल ही में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुई और देखते ही देखते हर तरफ यह चर्चा का विषय बन गई है. यह शो फिलहाल नेटफ्लिक्स इंडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है, और इसकी कहानी को आलोचक और दर्शक दोनों से खूब तारीफ मिल रही है. जश्न में चार चाँद लगाते हुए, सीरीज का मोशन पोस्टर न्यूयॉर्क के आइकॉनिक टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर प्रदर्शित हुआ है. ऐसे में, रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट ने शाहरुख खान और गौरी खान के साथ मिलकर इस पल को सोशल मीडिया पर गर्व के साथ शेयर किया है.

वीडियो शेयर करते हुए रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने लिखा है, "द बैड्*स ऑफ बॉलीवुड अब दुनिया पर छा रहा है!🔥 क्या आपने अभी तक #TheBadsOfBollywood देखी है ? #TheBadsOfBollywoodOnNetflix". आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज द बैड्*स ऑफ बॉलीवुड आसमान सिंह (लक्ष्य लालवानी) की कहानी बताती है. यह एक मेहनती आउटसाइडर है, जो बॉलीवुड की फेम, ग्लैमर और पावर गेम्स की दुनिया में खुद को बचाने की कोशिश करता है. ऐसे में यह शो तीखे सैटायर और जोरदार ड्रामा को मिलाते हुए, यह बेझिझक इंडस्ट्री की छिपी हुई हकीकतों को सामने लाता है.

इस सीरीज को और भी रोमांचक बनाते हैं बॉलीवुड के दिग्गजों जैसे शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, करण जौहर और कई अन्य के अचानक आने वाले कैमियो, जो कहानी में स्टार पावर जोड़ते हैं.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को आर्यन खान ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जबकि गौरी खान इसे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस कर रही हैं. इस सीरीज में लक्ष्य लालवानी, बॉबी देओल, मोना सिंह, राघव जूयाल, अन्या सिंह, मनोज पहवा, मनीष चौधरी, सहेर बम्बा, गौतमी कपूर, राजत बेदी और अन्य जैसे स्टार कलाकार शामिल हैं. यह सबसे ज्यादा इंतेज़ार कियाबजा रहा शो नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर 2025 को प्रीमियर हो चुका है.