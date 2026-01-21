वन नाइट स्टैंड से शुरू हुआ था अर्चना पूरण सिंह और परमीत सेठी का रिश्ता? रोज एक दूसरे को याद दिलाते थे ये बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस और टीवी की सबसे पॉपुलर सेलेब जो अपने ठहाकों से कपिल शर्मा के शो पर चार चांद लगाने वाली अर्चना पूरण सिंह ने हाल में परमीत सेठी से अपने रिश्ते की शुरुआत से जुड़ा एक सीक्रेट शेयर किया. अर्चना ने बताया कि उनकी और परमीत सेठी की लव स्टोरी बड़े ही अन एक्सपेक्टेड तरीके से शुरू हुई थी. मतलब कुछ ऐसा सीन जो कि आप सोच भी नहीं सकते. अर्चना ने अपने YouTube चैनल पर हाल ही में एक वीडियो में अपने शुरुआती दिनों को याद किया और खुलकर बताया कि उनका रिश्ता एक कैजुअल अफेयर के तौर पर शुरू हुआ था.
अर्चना और परमीत की पहली मुलाकात 80 के दशक के आखिर में एक दोस्त के घर पर हुई थी. उसी रात ग्रुप के साथ क्लबिंग करते समय दोनों के बीच कनेक्शन बना. अर्चना ने याद किया कि वह अगले दिन परमीत के कॉल का इंतजार कर रही थीं, और उन्होंने कॉल किया भी. जल्द ही दोनों रेगुलर बात करने लगे. पीछे मुड़कर देखते हुए, अर्चना ने कहा, "यह पहले सिर्फ एक कैजुअल अफेयर होना था." हालांकि यह सिर्फ एक कैजुअल रिश्ते से कहीं ज्यादा बन गया.
अर्चना ने बताया कि उन दोनों के लंबे समय के पिछले रिलेशन खत्म हो गए थे और वे रीबाउंड फेज में थे. "लोग कहते हैं कि रीबाउंड रिश्ते ज्यादा नहीं चलते, लेकिन हम इस बात का सबूत हैं कि वे चल सकते हैं. जो चीज एक वन-नाइट स्टैंड, एक कैजुअल अफेयर, एक आम रिश्ता होने वाला था... हमने एक-दूसरे से बहुत साफ-साफ कहा था कि यह सीरियस नहीं होगा," उन्होंने कहा. परमीत ने आगे कहा कि वे अक्सर, लगभग रोज, एक-दूसरे को याद दिलाते थे कि उनका रिश्ता सीरियस होने के लिए नहीं है.
परमीत को लगा कि अर्चना उनकी लीग से बाहर हैं
उस समय, अर्चना को 1987 की फिल्म जलवा के बाद पहले ही शोहरत मिल चुकी थी और परमीत ने माना कि उन्हें लगा कि वह पूरी तरह से उनकी लीग से बाहर हैं. परमीत ने कहा, "तुम उस समय हॉट और पॉपुलर थीं. मैं एक मिडिल क्लास परिवार से था, और तुमने अभी-अभी जलवा की थी. मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसी कोई लड़की मुझे कभी हां कहेगी."
अर्चना ने प्यार से याद किया कि कैसे परमीत उन्हें तीन लाल गुलाब देते थे और हर एक गुलाब की तरफ इशारा करते हुए "आई लव यू" कहते थे. इस पर हंसते हुए, परमीत ने बताया कि वह अक्सर उन गुलाबों को खरीदने के लिए अर्चना से पैसे उधार लेते थे. "जब उन्होंने यह रेगुलर करना शुरू कर दिया और मुझसे पैसे उधार लेते रहे, तो मैंने उनसे गुलाब खरीदना बंद करने को कहा." अर्चना ने याद करते हुए कहा कि परमीत ने मजाक में सोचा था कि क्या इसका मतलब यह है कि उनका प्यार भी खत्म हो जाएगा. बता दें कि इस कपल ने 1992 में शादी कर ली और अब उनके दो बेटे हैं, आर्यमन सेठी और आयुष्मान सेठी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं