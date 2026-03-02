विज्ञापन
स्पाइडर मैन के घर बज चुकी है शहनाई, भारत में खूब वायरल हुई एक एक्ट्रेस है इनकी पत्नी

स्पाइडर मैन की शादी की खबर ने सोशल मीडिया में सनसनी मचा दी है. इसे देखकर लोग इस रिश्ते की टाइमलाइन पर ध्यान दे रहे हैं. टॉम पहले भी इस बारे में हिंट दे चुके थे.

हो चुकी है स्पाइडर मैन की शादी
नई दिल्ली:

ज़ैंडेया की उंगली में सोने की अंगूठी देखकर उनकी शादी की अटकलों का नया दौर शुरू हो गया है. चर्चा तेज है कि उन्होंने और टॉम हॉलैंड ने शादी कर ली है. उनके पुराने स्टाइलिस्ट और भरोसेमंद लॉ रोच के मुताबिक यह कपल पहले ही शादीशुदा है. लॉ रोच ने रविवार (1 मार्च) को लॉस एंजिल्स में 2026 एक्टर अवार्ड्स के दौरान यह खुलासा किया. उन्होंने एक रेड कार्पेट इंटरव्यू के दौरान यह हिंट दिया. 2026 एक्टर अवार्ड्स में एक्सेस हॉलीवुड के साथ एक इंटरव्यू के दौरान, यूफोरिया स्टार के पुराने स्टाइलिस्ट ने कहा, "शादी पहले ही हो चुकी है. आपने इसे मिस कर दिया." जब पूछा गया, "क्या यह सच है?" लॉ रोच ने हंसते हुए कन्फर्म किया, "यह बिल्कुल सच है." और चले गए.

एक ने लिखा, "मैं ज़ैंडेया और टॉम के लिए बहुत खुश हूं!!!! मैं उन्हें अलग-अलग और एक कपल के तौर पर भी प्यार करता हूं!!! उनके प्यार में पड़ने और अफवाहें फैलने से पहले भी, मैंने हमेशा उनका साथ दिया है. बहुत खुशी है कि वे साथ हो गए." उनकी शादी की खबर एक साल बाद आई है जब ज़ैंडेया ने 2025 के गोल्डन ग्लोब्स में 5-कैरेट डायमंड रिंग पहनकर टॉम से अपनी सगाई कन्फर्म की थी. बाद में, पेज सिक्स ने कन्फर्म किया कि 29 साल के टॉम ने सच में अपने स्पाइडर-मैन को-स्टार से शादी के लिए प्रपोज किया था.

यह भी पढ़ें: The Kerala Story 2 Box Office Day 3: तीन दिन में डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंची द केरल स्टोरी 2 की कमाई

एक्टर ने क्रिसमस और न्यू ईयर ईव 2024 के बीच ज़ैंडेया को प्रपोज किया था. जब कपल ने कॉम्प्लिमेंट्री टैटू बनवाए थे. इसके अलावा सोर्स ने बताया कि टॉम ने ज़ैंडेया के माता-पिता, काजेम्बे अजामु कोलमैन और क्लेयर स्टॉर्मर, दोनों से प्रपोज करने की परमिशन मांगी थी.

टॉम के पिता, डोमिनिक ने बाद में एक पैट्रियन ब्लॉग पोस्ट में सगाई के बारे में डिटेल्स बताईं. डोमिनिक ने जनवरी 2025 में लिखा, "टॉम, जैसा कि आप अब तक जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से तैयार थे. उन्होंने एक रिंग खरीदी थी. उन्होंने उनके पिता से बात की थी और अपनी बेटी को प्रपोज करने की परमिशन ली थी."

यह भी पढ़ें:  सपना चौधरी पर चल रहे 35 मुकदमे, हरियाणवी स्टार ने सुनाई आपबीती बोलीं- लोगों के हंगामे की वजह से मुझे बैन कर दिया गया

पिछले साल टॉम ने एक रिपोर्टर को भी सही किया था जिसने ज़ैंडेया को उनकी गर्लफ्रेंड कहा था. सेशन के दौरान, रिपोर्टर ने कहा, “मैं अपनी बेटी को साथ लाया था और वह यहां आपकी गर्लफ्रेंड से मिली इस तरह मैं फादर ऑफ द ईयर बन गया.” इस पर टॉम ने जवाब दिया, “मंगेतर.”

भारत में खूब वायरल हुई थीं ज़ैंडेया 

ज़ैंडेया साल 2023 में NMACC की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए भारत आई थीं. इस दौरान पैप्स ने उनकी तस्वीरों के लिए इस इस अंदाज में उनका नाम पुकारा के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे.

