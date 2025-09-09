विज्ञापन

अर्चना पूरन सिंह के पति की 10 तस्वीरें, एक समय शाहरुख को दे चुके हैं कड़ा टक्कर

अर्चना के पति परमीत सेठी भी एक एक्टर हैं और उन्हें शाहरुख खान और काजोल स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से जाना जाता है.

अर्चना पूरन सिंह के पति परमीत सेठी की 10 तस्वीरें
बॉलीवुड एक्ट्रेस और कॉमेडियन कपिल शर्मा के कॉमेडी शो की जज अर्चना पूरन सिंह के बारे में तो सभी जानते हैं. अर्चना अपनी जोरदार हंसी के लिए मशहूर हैं. अर्चना बीते 3 दशक से भी ज्यादा समय से बॉलीवुड में एक्टिव हैं और आज भी फिल्मों में नजर आती हैं. अर्चना के पति परमीत सेठी भी एक एक्टर हैं और उन्हें शाहरुख खान और काजोल स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से जाना जाता है. परमीत ने इसके अलावा कई फिल्में की हैं. परमीत और अर्चना दोनों ही बॉलीवुड में काम करते हैं और दोनों की लव स्टोरी बेहद खास है. तस्वीरे के माध्यम से जानते हैं अर्चना के पति परमीत सेठी के बारे में.

सबसे पहले आपको बता दें, परमीत उम्र में पत्नी अर्चना पूरन सिंह से 4 साल छोटे हैं. परमीत 58 साल के हैं.

परमीत और अर्चना की शादी साल 1992 में हुई थी. इस शादी से कपल के दो बच्चे भी हैं.

परमीत और अर्चना की शादी टूटने की खबर भी कई बार चर्चा में रह चुकी हैं, लेकिन अर्चना ने कहा था कि उनके बीच कोई तनाव नहीं है.

परमीत और अर्चना की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी. यहां परमीत ने अर्चना के हाथ से एक मैग्जीन छीन ली थी.

इस बात पर दोनों के बीच पहले तो झगड़ा हुआ और फिर इनमें दोस्ती हो गई. धीरे-धीरे बात प्यार तक पहुंच गई.

परमीत की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हैं और इसमें कुलजीत सिंह के रोल के लिए परमीत ने डायरेक्टर से खूब मिन्नतें की थीं.

इसके बाद परमीत दिलजले, हीरो हिंदुस्तानी, हम आपके दिल में रहते हैं और धड़कन जैसे शुरुआती हिट फिल्मों में दिखे.

परमीत आज भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं और वह अब वाणी कपूर और फवाद खान स्टारर फिल्म अबीर गुलाल में दिखेंगे.

इससे पहले वह फिल्म तुमसे ना हो पाएगा (2023) में एक इन्वेस्टर के रोल में देखा गया था.

टीवी पर उन्हें पिछली बार शो द मैजिक ऑफ श्री (2024) में रणदीप के रोल में देखा गया था.






 

