अरबाज खान की बेटी की पहली झलक आई सामने, गोद में लेकर बेहद खुश दिखे पापा, स्वागत की तैयारी में परिवार

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान के घर खुशियों ने दस्तक दी है. अरबाज और उनकी पत्नी, मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान ने 5 अक्टूबर को अपनी पहली संतान का स्वागत किया. बुधवार (8 अक्टूबर) को अरबाज को पहली बार अपनी नवजात बेटी के साथ मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट किया गया. इस दौरान वह अपनी गोद में बेटी को लिए मुस्कुरा रहे थे और बेहद खुश नजर आए. उन्होंने फोटोग्राफर्स को स्माइल दिया, लेकिन अपनी बेटी का चेहरा नहीं दिखाया. शूरा खान इस मौके पर उनके साथ नजर नहीं आईं. कपल ने अभी तक सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के जन्म की आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

पिता बनने की खुशी जाहिर की

दिल्ली टाइम्स से बातचीत में अरबाज खान ने कहा था कि वह फिर से पिता बनने को लेकर थोड़े नर्वस हैं, लेकिन बहुत खुश भी हैं. उन्होंने कहा, "मैं काफी समय बाद दोबारा पितृत्व के दौर से गुजर रहा हूं. यह मेरे लिए एक नई और ताजगी भरी भावना है. मैं बहुत खुश हूं और इस नए अनुभव के लिए उत्साहित हूं". उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी खास तरह के पिता नहीं बनना चाहते, बस एक अच्छे पैरेंट बनना चाहते हैं.

शादी और पारिवारिक जीवन

अरबाज खान और शूरा खान ने 24 दिसंबर 2023 को मुंबई में करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में शादी की थी. शूरा पेशे से मेकअप आर्टिस्ट हैं और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों जैसे रवीना टंडन और उनकी बेटी राशा टंडन के साथ काम कर चुकी हैं. इससे पहले अरबाज की शादी एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा से हुई थी. दोनों ने 1998 में शादी की थी और 19 साल बाद, 2017 में उनका तलाक हो गया था.