अरबाज खान और शूरा खान बने बेटी के पेरेंट्स, जानें कपल के बीच उम्र का कितना है फासला, किसका ज्यादा है नेटवर्थ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान के घर खुशियां आई हैं. वो दूसरी बार पापा बन गए हैं. अरबाज की दूसरी पत्नी शूरा खान ने बेटी को जन्म दिया है. जिसके बाद से उनके घर में जश्न मनाया जा रहा है. हालांकि अभी तक खान परिवार ने बेबी गर्ल के जन्म की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है. ये खबर वायरल हो रही है. ये कपल 2023 में शादी के बंधन नें बंधा था और अब 2025 में पेरेंट्स बन गए हैं. शूरा और अरबाज की लव स्टोरी बहुत प्यारी सी है. जब इन दोनों ने शादी की थी तो हर कोई चौंक गया था. अरबाज और शूरा की उम्र में बहुत ज्यादा फासला है. आइए आपको बताते हैं दोनों की उम्र में कितना फासला है.

अरबाज खान और शूरा खान के बीच कितना है उम्र का फासला

अरबाज खान और शूरा को उम्र के फासले की वजह से बहुत ट्रोल भी किया गया था. दोनों की उम्र में बड़ा अंतर है. अरबाज और शूरा के बीच 23 साल का फर्क है. अरबाज खान जहां 58 साल के हैं वहीं शूरा 35 साल की हैं. शूरा एक मेकअप आर्टिस्ट हैं. मगर कहते हैं प्यार के बीच उम्र का फासला नहीं देखा जाता है. वैसा ही अरबाज और शूरा के बीच भी है. दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी रोमांटिक फोटोज शेयर करते रहते हैं.



अरबाज खान और शूरा खान का कितना है नेटवर्थ

अरबाज और शूरा की एज में जिस तरह से फासला है ठीक उसी तरह से उनकी नेटवर्थ में भी बड़ा फर्क है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अरबाज खान की नेटवर्थ 547 करोड़ है. वहीं उनकी पत्नी शूरा की बात की जाए तो उनकी नेटवर्थ 80 करोड़ है. दोनों की नेटवर्थ में भी बहुत फर्क है. बता दें अरबाज और शूरा ने शादी से पहले तक अपने रिश्ते को सबसे छुपाकर रखा हुआ था. जिसकी वजह से जैसे ही हर किसी को शादी के लिए पता चला था तो हर कोई चौंक गया था.