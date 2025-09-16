विज्ञापन

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' एक्ट्रेस का खुलासा, बताया शाहरुख का कैसा है मैनेजर पूजा से रिश्ता, बोलीं- दोनों एक दूसरे को...

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की अपकमिंग डेब्यू सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' रिलीज होने के लिए तैयार है. इसकी रिलीज में अब बस दो दिन ही बचे हैं.

बैड्स ऑफ बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने शाहरुख-पूजा के रिश्ते पर किया खुलासा
नई दिल्ल्ली:

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की अपकमिंग डेब्यू सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' रिलीज होने के लिए तैयार है. इसकी रिलीज में अब बस दो दिन ही बचे हैं. इस सीरीज में पूरा बॉलीवुड नजर आने वाला है. साथ ही इस सीरीज में नजर आएंगी वो शख्स जो शाहरुख खान के एक-एक मोमेंट पर नजर रखती हैं, लेकिन यकीनन आपकी नजर इस शख्स पर कभी नहीं पड़ी होगी. हम बात कर रहें शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी की, जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में शाहरुख के पीछे-पीछे नजर आने वाली हैं. सीरीज के ट्रेलर में भी पूजा को शाहरुख के पीछे देखा गया है और उनकी बगल में एक्टर के रियल बॉडीगार्ड भी दिख रहे हैं. लेकिन क्या आपको मालूम है कि यह पहली बार नहीं जब पूजा अपने बॉस के साथ नजर आई हैं.

शाहरुख-पूजा पर क्या बोलीं एक्ट्रेस

इससे पहले भी वह फिल्म ओम शांति ओम और जब हैरी मेट सेजल में अपने बॉस के पीछे-पीछे नजर आई हैं और इस बार पूजा को बैड्स ऑफ बॉलीवुड में दिखने का पूरा मौका मिलने जा रहा है. सीरीज में अहम किरदार करने जा रहीं एक्ट्रेस आन्या सिंह ने हाल ही में शाहरुख और पूजा की उनकी बॉस-मैनेजर वाली केमिस्ट्री पर खुलकर बोला है. उन्होंने बताया है कि उन्हें शाहरुख और उनकी मैनेजर पूजा को लेकर कुछ नोटिस किया है. उन्होंने बताया कि दोनों के बीच शब्दों से नहीं बल्कि हाव-भाव से बात होती है. आपको बता दें, आन्या सीरीज में लीड एक्टर लक्ष्य ललवानी के रोल आसमान सिंह की मैनेजर सान्या का रोल करने जा रही हैं, जो शाहरुख-पूजा की लाइफ से मिलता जुलता है.

शाहरुख खान की मैनेजर बनना चाहती हैं

आन्या ने कहा, 'मुझे पूजा मैम से बातचीत करने का मौका बहुत बाद में मिला, लेकिन मुझे उनके रिश्ते की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि यह परिवार जैसा है. काश, किसी समय में मैं पूजा ददलानी बन पाती, क्योंकि उन्हें अपना सारा समय शाहरुख सर के साथ बिताने का मौका मिलता है. मैं उनकी जगह पर होना पसंद करूंगी. उनके बीच वाकई बहुत अच्छा रिश्ता है'.

जब उनसे पूछा गया कि उनके रिश्ते की खासियत क्या है, तो आन्या ने कहा, 'वह कभी-कभी शाहरुख की तरफ देखती हैं और शाहरुख समझ जाते हैं, वे एक-दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं. शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने साथ में काफी समय बिताया है. उनकी ज्यादातर बातचीत हाव-भाव के जरिए ही होती है, यह तभी संभव है, जब आप किसी को सही मायने में जानते हों'. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के ट्रेलर में भी पूजा आखिर में शाहरुख के पीछे और उनके बॉडीगार्ड रवि सिंह के साथ आखिर में दिखाई देती हैं.

