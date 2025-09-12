विज्ञापन

अनुष्का ने बताया कि अब वो लगातार फोन स्क्रॉल करने के बजाय असली जिंदगी के साथ जुड़ना चाहती हैं. फिल्म के फ्लॉप होने के तुरंत बाद अनुष्का का सोशल मीडिया से दूरी बनाने का ऐलान चर्चा का विषय बन गया.

45 करोड़ के बजट में फिल्म ने की 7 करोड़ की कमाई, एक्ट्रेस ने छोड़ा सोशल मीडिया, बोली- जल्द ही लौटूंगी...
बाहुबली की देवसेना तो आप सब को याद ही होगी. इस रोल में अनुष्का शेट्टी ने साउथ इंडिया के अलावा हिंदी बेल्ट के दर्शकों का भी खूब प्यार हासिल किया था. लेकिन इसके बाद वो बहुत कम फिल्मों में नजर आईं. बीच में ये खबरें भी आईं कि उन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज हैं और अब अनुष्का शेट्टी ने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया है. उन्हें एक दिल छू लेने वाले मैसेज के साथ ये न्यूज शेयर की है. जिसे सुनकर उनके फैन्स भी हैरान रह गए हैं. ब्लू लाइट टू कैंडल लाइट कहते हुए अनुष्का शेट्टी ने ये ऐलान किया है.

अनुष्का ने बताया कि अब वो लगातार फोन स्क्रॉल करने के बजाय असली जिंदगी के साथ जुड़ना चाहती हैं. फिल्म के फ्लॉप होने के तुरंत बाद अनुष्का का सोशल मीडिया से दूरी बनाने का ऐलान चर्चा का विषय बन गया. फैंस कयास लगाने लगे कि क्या ‘घाटी' की नाकामी ही इसकी वजह है? खास बात ये भी रही कि अनुष्का फिल्म के प्रमोशंस में भी शामिल नहीं हुईं. उस वक्त उनकी बढ़े हुए वजन की वजह से प्रमोशंस से दूर रहने की बातें भी सामने आई थीं.

हालांकि अनुष्का ने अपने पोस्ट में किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं दिखाई, बल्कि फैंस को प्यार और मुस्कान से भरपूर संदेश दिया. उन्होंने लिखा, "नीली रोशनी को दीपक की लौ में बदलते हुए…जिंदगी को फिर से जीने और दुनिया से दोबारा जुड़ने के लिए सोशल मीडिया से दूर रहूंगी. जल्द ही और भी कहानियों और ढेर सारा प्यार लेकर लौटूंगी. हमेशा मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए".

कन्नड़ ब्यूटी अनुष्का ने 2005 में फिल्म सुपर से टॉलीवुड में एंट्री ली थी. इसके बाद अरुंधती जैसी फिल्मों से वो लेडी ओरिएंटेड फिल्मों की पहचान बन गईं. विक्रमारकुडु, लक्ष्यम, शौर्यम, बिल्ला, धमरुकम, मिर्ची, बाहुबली, साइज जीरो, भागमती जैसी फिल्मों से उन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई.

हाल ही में वो क्रिष जागरलामुडी के निर्देशन में बनी फिल्म घाटी में नजर आईं. ये फिल्म आंध्र-ओडिशा बॉर्डर की पहाड़ियों में गांजा तस्करी करने वाले गिरोहों की जिंदगी पर आधारित थी. अनुष्का ने इसमें शीलावती का दमदार रोल निभाया. लेकिन भारी उम्मीदों के बीच रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाई. पहले ही हफ्ते थिएटर से उतर गई और खरीदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा.

