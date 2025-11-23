अजय देवगन की वो फिल्म जिसे ठुकरा कर बेहद पछताई बाहुबली एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी, बॉक्स ऑफिस पर हुई थी ताबड़तोड़ कमाई...

अजय देवगन बीते 3 दशक से भी ज्यादा समय से बॉलीवुड में एक्टिव हैं. इस पीरियड में बॉलीवुड के सिंघम ने एक्शन से कॉमेडी फिल्मों तक में काम किया है. अजय अपने 34 साल के फिल्मी करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड में आईं कई हसीनाओं संग काम किया. शायद ही आपको पता हो अजय के साथ बाहुबली फेम एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी भी काम करने वाली थीं, लेकिन एक्ट्रेस ने खुद अजय की इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था. इसकी वजह में कहा जाता है कि एक्ट्रेस बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहती हैं, लेकिन जिस फिल्म को अनुष्का शेट्टी ने ठुकराया था, वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.



हिट हुई थी फिल्म



इस फिल्म को ठुकराने के बाद इस फिल्म में अजय देवगन के साथ काजल अग्रवाल को हीरोइन चुना गया था. अब तो आप समझ गये होंगे कि यहां हम फिल्म सिंघम की बात कर रहे हैं, जिसमें अजय देवगन ने खाकी वर्दी में एक्शन दिखाया था. यह फिल्म साल 2010 में आई तमिल फिल्म सिंघम का रीमेक थी, जो साल 2011 में रिलीज हुई थी. फिल्म में अजय ने बाजीराव सिंघम का किरदार निभाया था. इस फिल्म के बाद से अजय को सिंघम के नाम से जाना गया. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़े थे और फिल्म साल 2011 की पांचवीं सबसे कमाऊ फिल्म साबित हुई थी. फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया था.



फिल्म ने लगाई थी सेंचुरी



महज 40 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म सिंघम ने भारत में 100 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 148 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इस दौरान बॉलीवुड में कई कॉप स्टार फिल्में आई थी., जो हिट साबित हुईं. इसके बाद साल 2014 में सिंघम रिटर्न्स और फिर फिल्म का तीसरा भाग सिंघम अगेन साल 2024 में रिलीज हुई थी. फिलहाल अजय देवगन अपनी हालिया रिलीज फिल्म दे दे प्यार दे 2 में दिख रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. अजय की अपकमिंग फिल्मों में धमाल 4 और रेंजर हैं, जो साल 2026 में रिलीज हो सकती हैं.