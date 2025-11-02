शाहरुख खान से 3 चीजें चुराना चाहती थीं अनुष्का शर्मा, SRK को बताया चोरी का इरादा, बोलीं- वो सब बेच...

अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान की ऑन स्क्रीन जोड़ी भी काफी हिट रही है. इन फिल्मों को करते करते दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं. इसलिए कई बार एक दूसरे से मजाक करने का मौका भी नहीं चूकते. अच्छे दोस्त होने के बावजूद शाहरुख खान की कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन पर अनुष्का शर्मा की बुरी नजर है. मौका मिले तो जिसे चुराने से भी वो नही चूकेंगी. ये लिस्ट काफी लंबी है. लेकिन कुछ चीजों के बारे में खुद अनुष्का शर्मा ने ही बता दिया. इतना ही नहीं रियलिटी शो में उन्होंने ये भी बताया कि शाहरुख खान की वो चीजें चुराने के बाद वो उनका क्या करेंगी.

क्या क्या चुराएंगी अनुष्का

अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान दोनों एक साथ एक रियलिटी शो का हिस्सा बने. जिसे होस्ट कर रहे थे रितेश देशमुख और साजिद खान. दोनों ने अनुष्का शर्मा से सवाल किया कि उन्हें मौका मिले तो वो शाहरुख खान की किस चीज को चुराना चाहेंगी. सवाल सुनकर ही अनुष्का शर्मा हंस पड़ी. उन्होंने हंसते हुए कहा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या बताउं. ये सुनकर शाहरुख खान भी हंस पड़े. जिस पर रितेश देशमुख ने कहा कि चलो ठीक है ऐसी तीन चीजें ही बता दो. जिसके जवाब में अनुष्का शर्मा ने कहा कि वो शाहरुख खान की घड़ियों का कलेक्शन चुराएंगी. और, फिर वो सब बेच भी देंगी. ये सुनकर दोनों होस्ट भी हंस पड़े.

मन्नत पर भी नजर

इसके बाद अनुष्का शर्मा ने कहा कि वो पूरा मन्नत ही चुरा लेंगी. जिस पर होस्ट ने पूछा और क्या चुराएंगी. तब अनुष्का शर्मा ने कहा कि वैनिटी छोड़ देती हूं. तब शाहरुख खान ने मजेदार अंदाज में कहा कि चलो बच्चों और फैमिली के रहने के लिए कुछ तो छोड़ा. इसके बाद अनुष्का शर्मा ने हंसते हुए कहा कि वो भी दे दो. ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगा कर हंस पड़े.