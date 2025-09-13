एक रोल में कर दी इतनी मेहनत कि डायरेक्टर ने खुश हो कर दे दिए दो रोल, पॉलिटिकल फैमिली है इस हीरो का कनेक्शन

फिल्म निशानची का प्रोडक्शन फ्लिप फिल्म्स और अमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया के साथ एसोसिएशन में अजय राय और रंजन सिंह ने जार पिक्चर्स के बैनर तले किया है. वहीं इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म इस महीने की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट रिलीज में से एक मानी जा रही है. खास बात ये है कि फिल्म के साथ ऐश्वर्य ठाकरे लीड रोल में डेब्यू कर रहे हैं. फिल्म में उनके साथ वेदिका पिंटो भी स्क्रीन शेयर करती नजर आने वाली हैं. जबकि ऐश्वर्य फिल्म में बिल्कुल अलग स्वभाव वाले जुड़वा भाई बबलू और डबलू के डबल रोल में दिखाई देने वाले हैं.

निशानची का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से, ऑडियंस बेसब्री से ऐश्वर्य ठाकरे को फिल्म में देखने के लिए उत्साहित है. ऐसे में हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने बताया कि कैसे ऐश्वर्य फिल्म से जुड़े. साथ ही उन्होंने बताया कि अपने रोल्स के लिए ऐश्वर्य ने खुद को कैसे पूरी तरह झोंक दिया. कश्यप ने उनकी डेडिकेशन की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी भूख और कमिटमेंट ने सच में उन्हें हैरान कर दिया है.

बताते हुए कि ऐश्वर्य ने इस रोल की तैयारी कैसे की, अनुराग ने कहा, “जैसे ही ऐश्वर्य फिल्म से जुड़े, उन्होंने खुद को पूरी तरह इस प्रोसेस को सौंप दिया. वो कानपुर गए, वहां की लोकल लैंग्वेज और डायलॉग्स में खुद को डुबो दिया और सच में उस दुनिया को अपनाया जिसे मैंने सोचा था. उन्होंने कई वर्कशॉप्स किए, माहौल, भाषा और यहां तक कि केमिस्ट्री पर भी काम किया. सच कहूं तो लंबे समय तक मैं कन्फ्यूज था कि बबलू और डबलू का रोल दो अलग एक्टर्स/ब्रदर्स को करना चाहिए या एक ही एक्टर डबल रोल में हो. लेकिन जब मैंने ऐश्वर्य की भूख, उनका कमिटमेंट और उनकी डेडिकेशन देखी, तो तुरंत समझ गया, वही बबलू और डबलू हैं.”

उन्होंने बताया कि कैसे इन सब एलिमेंट्स ने फिल्म को एक साथ लाने में मदद की. उन्होंने कहा, “तभी सब कुछ एक साथ जुड़ गया. मेरे लिए कास्टिंग बिल्कुल सही होना जरूरी था और सही एक्टर्स ढूंढने में बहुत टाइम, मेहनत और एक्सप्लोरेशन लगी. मुझे तभी लगा कि ये एक्टर्स सच में इन किरदारों को जिंदा कर सकते हैं और जब मैंने महसूस किया कि वो पूरी तरह तैयार हैं तभी मैंने फिल्म को पिच करना शुरू किया.”

अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी निशानची दो भाइयों की उलझी हुई कहानी को दिखाती है, जो बिल्कुल अलग रास्तों पर हैं और उनके फैसले उनकी किस्मत तय करते हैं. फिल्म में वेदिका पिंटो, मोनिका पनवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा जैसे कलाकार हैं, जो कहानी में गहराई लाते हैं. गांव की पृष्ठभूमि में सेट यह फिल्म रॉ, एनर्जेटिक और देसी फ्लेवर से भरी हुई है, जो सिनेमाघरों के अनुभव किए जाने के लिए एकदम तैयार है. अजय राय और रंजन सिंह के प्रोडक्शन हाउस जार पिक्चर्स के बैनर तले बनी यह फिल्म, फ्लिप फिल्म्स के साथ एसोसिएशन में बनाई गई है. फिल्म को प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने मिलकर लिखा है. एक्शन, ह्यूमर और ड्रामा से भरपूर यह मसाला एंटरटेनर 19 सितंबर 2025 को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.