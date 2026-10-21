दलेर मेहंदी के सपोर्ट में आए अनुपम खेर, बोले- वे शराब नहीं पीते, पिछले 2-3 साल से बीमार

बीते दिनों दलेर मेहंदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस वीडियो में उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल सिंगर पर शराब पीकर परफॉर्म करने का आरोप लगाते नजर आ रहे थे. इस घटना पर अनुपम खेर ने दलेर मेहंदी का साथ दिया है. अनुपम खेर ने देर रात एक वीडियो शेयर कर कहा कि मंच पर इस सीनियर कलाकार के साथ जिस तरह से बात की गई, उससे उन्हें बहुत दुख हुआ है. अनुपम खेर ने इंडस्ट्री के लोगों से भी अपील की कि वे दलेर मेहंदी का साथ दें, जिन्हें वे पिछले दो-तीन दशकों से जानते हैं. वीडियो में अनुपम खेर ने साफ किया कि उन्होंने खुद यह घटना नहीं देखी है और वे ठीक-ठीक नहीं बता सकते कि क्या हुआ था.

हालांकि दलेर मेहंदी के साथ अपने लंबे जुड़ाव के आधार पर, उन्होंने उनका बचाव करते हुए कहा, "मैं दलेर मेहंदी को पिछले 20-30 सालों से जानता हूं, और जहां तक ​​मुझे पता है, वे शराब नहीं पीते हैं. मेरी जानकारी में, वे अब तक मिले सबसे अच्छे इंसानों में से एक हैं." अनुपम खेर ने यह भी बताया कि उन्हें अपने और मेहंदी के एक कॉमन फ्रेंड डॉ.जूल के जरिए पता चला था कि पिछले दो-तीन सालों से दलेर मेहंदी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है. उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अपनी खराब सेहत के बावजूद, दलेर मेहंदी ने ऑर्गेनाइजर से किए गए अपने वादे को निभाया हो, जिसे उन्होंने उनके पेशेवर रवैये की निशानी बताया.

अनुपम खेर ने अपने वीडियो में कहा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, जिसमें एक मंत्री जी मंच पर दलेर मेहंदी जी से इस तरह बात कर रहे थे कि मुझे बहुत दुख हुआ. मैं दलेर जी को कई सालों से जानता हूं. मुझे यह भी पता है कि पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है. मंत्री जी, हो सकता है कि आपको उनकी परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत हो, या आप उनसे नाराज हों. लेकिन क्या मंच पर जाकर सबके सामने उन्हें इस तरह इनसल्ट करना जरूरी था? यही बात आप उनसे अकेले में, सम्मान के साथ भी कह सकते थे.

एक कलाकार अपनी कड़ी मेहनत से जो पहचान और सम्मान कमाता है, वह जीवन भर की कोशिशों का नतीजा होता है. पिछले 30-35 सालों से दलेर जी ने अपने गानों से हम सभी को खुशियां दी हैं. उनके इस योगदान की कद्र होनी चाहिए. दलेर जी, मैं आपको हमेशा एक नेक दिल इंसान के रूप में जानता हूं, जो लोगों के बीच प्यार बांटते हैं. जहां तक मैं आपको जानता हूं आप शराब भी नहीं पीते. मुझे सच में बहुत दुख है कि आपको यह सब सहना पड़ा.

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मैं इंडस्ट्री में उनके साथियों से भी कहना चाहूंगा जो लोग दलेर जी को जानते हैं, उन्हें जरूर अपनी बात रखनी चाहिए. उनके साथ खड़े हों. उनके अच्छे स्वभाव और इंसानियत के बारे में अपने अनुभव से कुछ शब्द कहना भी बहुत मायने रखता है. ऐसे समय में, एक साथी कलाकार के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं. दलेर जी, आप एक असाधारण कलाकार हैं और उतने ही बेहतरीन इंसान भी. अपना ख्याल रखें. ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दे. मेरा प्यार और सम्मान हमेशा आपके साथ है.