अनुपम खेर ने सेट पर नाती के साथ शेयर की वीडियो, लिखा- जीवन एक पूरा चक्कर है

अनुपम खेर इन दिनों निर्देशक सूरज बड़जात्या की आगामी अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन शूटिंग के बीच वे अपने फैंस को सेट के खास पलों के बारे में भी जानकारी देते रहते हैं. ऐसा ही कुछ उन्होंने मंगलवार को किया. अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी वीडियो शेयर की. इसमें उनकी भतीजी वृंदा का एक साल का बेटा निर्वाण नजर आ रहा है. इस वीडियो में निर्वाण सेट पर सीढ़ियां चढ़ने में मस्ती कर रहा है. वह बार-बार सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करता है, जबकि उसकी मां वृंदा हर पल उसके पीछे-पीछे रहती है, ताकि वह कहीं गिर न जाए. इस खास पल को अभिनेता अनुपम खेर अपने मोबाइल फोन में कैद कर रहे हैं.

अभिनेता ने बताया कि निर्वाण ने जैसे ही सेट पर कदम रखा, वह पूरी टीम का लाडला बन गया. सीढ़ियां चढ़ना उसका सबसे पसंदीदा खेल बन गया. अनुपम ने वीडियो शेयर कर लिखा, "बचपन के पन्ने हमारी पढ़ने की रफ्तार से भी तेज पलट जाते हैं. मेरी भतीजी वृंदा के एक साल के बेटे निर्वाण ने अपना पहला शूट देखा और पूरी यूनिट का लाडला बन गया." उन्होंने आगे लिखा, "यह सीन मुझे जीवन के एक गहरे सच की याद दिला गया. जीवन एक पूरा चक्कर लगाता है.जब बच्चा छोटा होता है, तो माता-पिता उसे गिरने से बचाते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वही अपने माता-पिता को गिरने से बचाता है.इसे कहते हैं 'सर्कल ऑफ लाइफ'."

अनुपम की पोस्ट फैंस को पसंद आ रही है. अभिनेता मनोरंजन जगत में अपने काम के साथ परिवार को भी महत्व देते हैं. अनुपम इन दिनों सूरज बड़जात्या की फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. हालांकि, फिल्म का नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है. अब देखना होगा कि सूरज बड़जात्या और अनुपम की जोड़ी स्क्रीन पर क्या कमाल करती है. इसी के साथ अभिनेता की फिल्म 'खोसला का घोसला-2' की शूटिंग भी चल रही है. फिल्म के बारे में जानकारी मिलने के बाद फैंस इसे देखने को उत्साहित हैं.

