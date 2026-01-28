विज्ञापन

Ajit Pawar Death News: अजित पवार का विमान हादसे में निधन, बॉलीवुड ने जताया शोक, अजय देवगन बोले- स्तब्ध और दुखी हूं

Ajit Pawar Death News: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन की खबर से केवल राजनीतिक गलियारों में नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े उनके करीबी दोस्तों और जानने वालों के बीच भी शोक की लहर है.

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के निधन से शोक में डूबे सितारे
नई दिल्ली:

Ajit Pawar Death News: बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के दुखद निधन पर शोक जताया है और कहा है कि वह अचानक आई इस खबर से "हैरान और बेहद दुखी" हैं. अजय ने X अकाउंट पर लिखा: "माननीय डिप्टी सीएम अजीत पवार जी के दुखद निधन से सदमे में हूं. उनके परिवार, प्रियजनों और इस भारी नुकसान से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं. ओम शांति."

अनुपम खेर ने भी अजीत पवार के निधन पर शोक जाहिर किया. अनुपम ने अपनी पोस्ट में लिखा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार दादा के दुखद निधन से बहुत सदमे में और दुखी हूं. जब भी मैं उनसे मिला, वह बहुत सज्जन और दयालु थे! मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं. ओम शांति! 🙏🕉
 

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और NCP प्रमुख अजीत पवार और पांच अन्य लोगों की बुधवार (28 जनवरी) को बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने पुष्टि की है कि विमान में सवार सभी छह यात्री मारे गए हैं.

विमान बारामती के पास लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह घटना सुबह करीब 9 बजे हुई, विमान के मुंबई से उड़ान भरने के एक घंटे बाद. जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चल रहे चुनावों के बीच, डिप्टी सीएम अजीत पवार एक जनसभा में शामिल होने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे.

आपातकालीन सेवाएं और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी बारामती में घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. लैंडिंग के दौरान विमान का नियंत्रण खोने के तुरंत बाद बचाव दल तैनात किए गए. पुणे के पुलिस अधीक्षक (SP) के अनुसार, तीन शवों को बारामती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है. शवों की पहचान की जा रही है. DGCA अधिकारियों की एक टीम विमान दुर्घटनास्थल पर पहुंच गई है.

विमान दुर्घटना के बारे में और जानकारी का इंतजार था. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विमान को दुर्घटनाग्रस्त होते देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे थे. 

