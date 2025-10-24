अनुपम खेर ने बताया कि कैसे नेचर उन्हें खुद से जुड़ने, हीलिंग और तरोताज़ा होने में मदद करती है...

जाने-माने एक्टर अनुपम खेर ने अपनी ज़िंदगी पर नेचर और शांति के गहरे असर के बारे में खुलकर बात की. इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट पोस्ट में, उन्होंने बताया कि शांत कुदरती माहौल में समय बिताने से उन्हें अपने अंदर की आत्मा से फिर से जुड़ने, ज़िंदगी के तनावों से ठीक होने और मन और आत्मा दोनों को तरोताज़ा करने में मदद मिलती है. शिमला और कश्मीर में अपनी जड़ों से प्रेरणा लेते हुए, खेर ने बताया कि कैसे नेचर में खुद को समझने के पल क्लैरिटी लाते हैं, क्रिएटिविटी जगाते हैं और बचपन की प्यारी यादों को ताज़ा करते हैं.

शुक्रवार को, 'तन्वी द ग्रेट' एक्टर ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह एक जंगल में पेड़ों और झरनों के बीच घूमते हुए दिख रहे हैं. कैप्शन के लिए, वेटरन एक्टर ने लिखा, “कभी-कभी खुद को जानना ही सारी समझदारी की शुरुआत हो सकती है. और यह तभी हो सकता है जब आप खुद को देखें. जब आप अपने अंदर की शांति में जाएं! सिर्फ़ नेचर में हील करने की ताकत है. भले ही आपको लगे कि आपको हीलिंग की ज़रूरत नहीं है. शिमला और कश्मीर से होने के नाते, नेचर मुझे मेरे बचपन की यादों के और करीब ले जाती है! यह मुझे पवित्र करती है! यह मुझे खुद को फिर से बनाने में मदद करती है! यह मुझे जगाती है! यह मुझे फिर से जवान बनाती है. #नेचर #साइलेंस।”

वीडियो में, 70 साल के एक्टर को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसा होता है, नेचर आपको ठीक कर सकती है, या नेचर आपको फिर से जवान बना सकती है, या नेचर आपको एनर्जेटिक महसूस करा सकती है, या नेचर आपको बस शांत कर सकती है. तो, मैं अभी हूं, बस इसे देखो, बस इस जगह को देखो, बस छोटी सी नदी को देखो, बस देखो कितना सुंदर, शांत, शांत, इस शहर को देखो, नदी को. तो, बात यह है, कभी कभी मैंने शुरू में कहा था कि, आपको ज़िंदगी में एक ब्रेक लेना होगा, खुद को फिर से बनाने के लिए.”

अनुपम खेर ने आगे कहा, “तो, मैं स्विट्जरलैंड आया, इसने मुझे कश्मीर की भी याद दिलाई. असल में मुझे कोई शक नहीं है जब मैं कहता हूं कि कश्मीर ज़्यादा खूबसूरत है, या था, जब मैं बचपन में वहां घूमता था. ऐसी जगह पे पोएट्री लिखी जा सकती है, मुझे पोएट्री तो आती नहीं है, मगर एक इंसान के तौर पर, अपने आप से मुलाकात करना कभी-कभी बड़ी दूरी हो जाती है.”

“आपको खुद से बात करनी होगी, और जब कोई जगह ऐसी हो, तो यह सच में हो सकता है. किसी शांत जगह पर जाएं, ज़रूरी नहीं, आप में से कुछ लोग कहेंगे, ओह आप स्विट्जरलैंड जाने का खर्च उठा सकते हैं, वगैरह, वगैरह, नहीं, नहीं. किसी शांत जगह पर जाएं, इस गली को देखें, इस खूबसूरत गली को देखें. यह कमाल का है.”