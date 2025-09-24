विज्ञापन

सैयारा हिट होने पर डिप्रेशन में चले गए थे अनुपम खेर, वजह जान एक्टर से हो जाएगी फैंस को हमदर्दी

अनुपम खेर बॉलीवुड के सीनियर कलाकारों में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है. साथ ही बड़े सितारों के साथ नजर भी आ चुके हैं. लेकिन सैयारा ने उन्हें डिप्रेशन में जाने के लिए मजबूर कर दिया है.

नई दिल्ली:

अनुपम खेर बॉलीवुड के सीनियर कलाकारों में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है. साथ ही बड़े सितारों के साथ नजर भी आ चुके हैं. लेकिन सैयारा ने उन्हें डिप्रेशन में जाने के लिए मजबूर कर दिया है. सैयारा से अहान पांडे और अनीत पड्डा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है. स्क्रीन पर आकर अपनी बातों और स्माइल से लोगों को गुदगुदाने वाले अनुपम खेर का दिल अपनी एक फिल्म की वजह से टूट गया. ये फिल्म है सैयारा. सैयारा मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ऐसी चमकी कि इसकी चकाचौंध में तन्वी द ग्रेट मूवी गायब हो कर रह गई. ये फिल्म अनुपम खेर के दिल के बेहद करीब थी. लेकिन जब ये नहीं चली तो उनका दिल टूट सा गया. जबकि सैयारा से डेब्यू करने वाले अहान पांडे और एक्ट्रेस अनीत पड्डा रातों रात स्टार बन गए. हाल ही में स्क्रीन को दिए एक इंटरव्यू में अनुपम खेर ने खुलकर बताया कि कैसे सैयारा की सफलता से उनकी फिल्म को भारी नुकसान हुआ और वे डिप्रेशन में चले गए.

अनुपम खेर बोले- "दिल टूट गया था"
अनुपम खेर ने कहा, “मैंने इस फिल्म पर चार साल मेहनत की थी. एक साल स्क्रिप्ट लिखने में, एक साल म्यूजिक में लगा. मैंने खुद इसे लिखा और डायरेक्ट किया. लेकिन रिलीज के लिए वही दिन चुना गया, जब यशराज की सैयारा भी आ रही थी. नतीजा ये हुआ कि हमारी फिल्म पूरी तरह से थिएटर से हट गई. ये बहुत डिप्रेसिंग था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उस नए एक्टर के लिए भी जिसे मैंने अपने एक्टिंग स्कूल से लिया था, और उन 200 लोगों के लिए जिन्होंने दिन-रात मेहनत की थी.”

अनुपम ने याद किया कि फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर कान्स फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और न्यूयॉर्क में भी स्क्रीनिंग हुई थी. यहां तक कि हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट डी नीरो ने इंटरवल तक फिल्म देखी और इसे अच्छा बताया. लेकिन मुश्किलें तब बढ़ गईं, जब रिलीज से एक महीने पहले ही फिल्म का फाइनेंसर भाग गया. अनुपम ने दोस्तों से पैसे इकट्ठा कर फिल्म पूरी की.

"लोगों को चाहिए थी लव स्टोरी"
अनुपम खेर ने आगे कहा, “सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दर्शक एक प्यारी-सी लव स्टोरी देखना चाहते थे. लंबे समय से कोई टीनएज रोमांस फिल्म नहीं आई थी, और सिस्टम यही है कि अगर दूसरी फिल्म हिट हो रही है, तो आपकी फिल्म हटा दी जाती है. ये फेल होना मेरे लिए बहुत हार्टब्रेकिंग था.”

तन्वी द ग्रेट बनाम सैयारा
अनुपम खेर के डायरेक्शन में बनी मूवी तन्वी द ग्रेट में अनुपम, अरविंद स्वामी, आयन ग्लेन, बोमन ईरानी, जैकी श्रॉफ और पल्लवी जोशी अहम रोल में थे. फिल्म की कहानी एक ऑटिस्टिक लड़की तन्वी रैना (शुभांगी दत्त) की है, जो अपने पिता का आखिरी सपना पूरा करने के लिए सियाचिन में भारतीय झंडा फहराना चाहती है. लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 2.54 करोड़ रु. ही कमा पाई.

