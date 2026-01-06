विज्ञापन

70 के दशक की इस फोटो में छुपा है बॉलीवुड का सुपरस्टार, साइड रोल से शुरू हुआ सफर पहुंचा 550 फिल्मों तक

बॉलीवुड में अपनी जगह बना पाना आसान नहीं है. इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है.एक ऐसे एक्टर हैं जो कई सालों से इंडस्ट्री में हैं और अब 550वीं फिल्म में काम कर रहे हैं.

70 के दशक की फोटो में छुपा 550 फिल्मों वाला सुपरस्टार
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में पहचान बनाना आसान नहीं होता. कई लोग सपने लेकर आते हैं लेकिन कुछ ही लंबे वक्त तक टिक पाते हैं. आज हम ऐसे ही एक दिग्गज एक्टर की बात कर रहे हैं जो दशकों से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और हर किरदार में जान डाल देते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तेजी से वायरल हो रही है. तस्वीर में एक नौजवान लड़का अपने माता-पिता और भाई के साथ खड़ा नजर आ रहा है. चेहरा इतना बदला हुआ है कि पहली नजर में पहचानना लगभग नामुमकिन है. हिंट यही है कि इस एक्टर की जल्द ही 550वीं फिल्म रिलीज के करीब है. अब सोचिए, आखिर ये कौन सा स्टार है जिसकी पुरानी तस्वीर ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है.

पहचान कौन

अब ज्यादा देर सस्पेंस नहीं रखते. 70 के दशक की ये वायरल फोटो किसी और की नहीं बल्कि अनुपम खेर की है. तस्वीर में अनुपम खेर अपने माता-पिता और भाई राजू के साथ नजर आ रहे हैं. फोटो में वो अपने पिता का सूट पहनकर खड़े दिखाई दे रहे हैं. सिर पर बाल, पतली काया और बेहद सिंपल लुक में उन्हें पहचान पाना आसान नहीं है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग बार-बार इस फोटो को देखकर चौंक रहे हैं.

भाई ने शेयर की थ्रोबैक फोटो

इस यादगार तस्वीर को अनुपम खेर के भाई राजू खेर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि ये तस्वीर शिमला की है और 70 के दशक की शुरुआत की याद दिलाती है. साथ ही उन्होंने फैंस से सवाल किया कि क्या आप बता सकते हैं कि बिट्टू कौन है और मैं कौन हूं. इसके बाद कमेंट सेक्शन में फैंस के मजेदार जवाबों की बाढ़ आ गई.

फैंस के मजेदार रिएक्शन

कोई लिख रहा है कि सूट-बूट में खड़े बिट्टू जी हैं. तो कोई माताजी के पास खड़े बेटे को राजू बता रहा है. कई फैंस ने कहा कि अगर नाम न बताया जाए तो पहचान करना लगभग नामुमकिन है. ये फोटो देखते ही देखते वायरल हो गई और लोगों को अनुपम खेर के शुरुआती दिनों की झलक मिल गई.

550वीं फिल्म को लेकर चर्चा

अनुपम खेर इन दिनों अपनी 550वीं फिल्म पर काम कर रहे हैं. वो ‘खोसला का घोसला 2' की शूटिंग में बिजी हैं. हाल ही में उन्होंने सेट से कुछ तस्वीरें शेयर कर इस खास पड़ाव की जानकारी दी थी. इतने लंबे करियर के बाद भी उनका एक्साइटमेंट देखकर फैंस बेहद खुश हैं. शायद यही वजह है कि उनकी पुरानी तस्वीर भी आज नई फिल्मों जितनी चर्चा बटोर रही है.

