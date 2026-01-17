विज्ञापन

अनुपम खेर की दरियादिली, धर्मेंद्र को गिफ्ट किया स्मार्टफोन, दिल जीत लेगा वीडियो

अनुपम खेर अक्सर अपने फैंस से इंटरैक्ट करते रहते हैं. ऐसे में उन्होंने अपने एक चाहने वाले को एक स्मार्ट फोन गिफ्ट किया है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है.

खोसला का घोसला के सेट पर अनुपम खेर ने दिखाई दरियादिली

अनुपम खेर ने अपनी आइकॉनिक कॉमेडी क्राइम फिल्म खोसला का घोसला के सीक्वल से चर्चा में हैं. हाल ही में फिल्म खोसला का घोसला 2 का एलान हुआ है. इसी के साथ फिल्म की पुरानी स्टारकास्ट के साथ इसके सीक्वल को बनाया जा रहा है. हाल ही में फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है. अब अनुपम खेर ने गुरुग्राम से फिल्म की लोकेशन से एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वह गुरुग्राम की धुंध में शूटिंग लोकेशन पर मौजूद एक चौकीदार से मिल रहे हैं और अपनी दरियादिली दिखाते हुए उन्हें एक स्मार्ट फोन गिफ्ट कर रहे हैं. एक्टर ने इस खूबसूरत पल का एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है और पूरा किस्सा बताया है.  

चौकीदार फैन को गिफ्ट किया फोन

अनुपम खेर ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर कर लिखा है, 'DHARMENDRA AND HIS NEW PHONE, आज से कुछ दिन पहले गुरुग्राम की जिस लोकेशन पर मैं #KhoslaKaGhosla2 की शूटिंग कर रहा था, वहां का चौकीदार धर्मेंद्र मेरे साथ फोटो खिंचवाने आया था! उसके पास कैमरे वाला फोन नहीं था! वो मायूस था कि मेरे साथ खिंचवाई फोटो उस तक पहुंचेगा कैसे? तो आज मैंने उसे एक नया स्मार्टफोन भेंट किया, धर्मेंद्र की खुशी देख कर मुझे भी बहुत खुशी हुई! उसने अपने नए कैमरे के साथ अपनी पहली फोटो मेरे साथ खिंचाई, कवर तस्वीर वही है, गुरुग्राम की ठंड में धर्मेंद्र की मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत और कोई भावना नहीं हो सकती, जय हो! #BestFeeling #Warmth.
 

20 साल बाद आ रहा सीक्वल

बता दें, साल 2006 में फिल्म खोसला का घोसला रिलीज हुई थी, जो कि एक कॉमेडी क्राइम फिल्म है. इसमें अनुपम खेर के साथ बोमन ईरानी, प्रवीण डबास, विनय पाठक, तारा शर्मा, और रणवीर शौरी जैसे कलाकार थे. दर्शकों को यह फिल्म बहुत पसंद आई थी. फिल्म को बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था. अब पूरे 20 साल बाद हाल ही में फिल्म के सीक्वल का ऐलान हुआ है. इसमें एक बार फिर वही कास्ट नजर आने वाली है. सीक्वल में रवि किशन भी नजर आने वाले हैं.  फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है . इससे पहले फिल्म से बोमन ईरानी का भी दमदार लुक सामने आया था. फिल्म के सीक्वल के ऐलान के साथ पहली फिल्म के सेट से तस्वीरें भी शेयर की गई थीं. इन तस्वीरों में सीक्वल की स्टारकास्ट भी नजर आ रही है. फिल्म के ऐलान के बाद से दर्शकों को इसकी रिलीज का इंतजार है.



 

