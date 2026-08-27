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'दिल दहलाने वाली हैं तस्वीरें'... नेपाल में तबाही पर छलका अनुपम खेर का दर्द, लोगों से की मदद की अपील

अभिनेता अनुपम खेर ने नेपाल में हुई प्राकृतिक तबाही पर गहरा दुख जताया है. नेपाल से सामने आ रही तस्वीरों और वीडियो ने उन्हें भी अंदर तक झकझोर दिया.

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'दिल दहलाने वाली हैं तस्वीरें'... नेपाल में तबाही पर छलका अनुपम खेर का दर्द, लोगों से की मदद की अपील
नेपाल में बाढ़ की तबाही देख भावुक हुए अनुपम खेर
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अभिनेता अनुपम खेर ने नेपाल में हुई प्राकृतिक तबाही पर गहरा दुख जताया है. नेपाल से सामने आ रही तस्वीरों और वीडियो ने उन्हें भी अंदर तक झकझोर दिया. इसमें कई लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोगों के घर और रोजी-रोटी के साधन बर्बाद हो गए. अनुपम खेर ने सोशल मीडिया के जरिए प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की और लोगों से अपील की कि इस मुश्किल घड़ी में नेपाल के लोगों की मदद के लिए आगे आएं. अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने नेपाल में आई बाढ़ से सामने आई तस्वीरों को बेहद डरावना और दिल तोड़ने वाला बताया. 

क्या बोले एक्टर 

अभिनेता ने कहा, ''कुछ ही पलों में किसी इंसान की पूरी जिंदगी की मेहनत खत्म हो सकती है. घर, सामान, खेत और यहां तक कि अपने लोग भी एक झटके में छिन सकते हैं. इस बारे में सोचकर ही मुझे बहुत दुख हो रहा है.'' अनुपम ने पोस्ट में बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की. उन्होंने कहा, ''जिन लोगों ने अपने किसी करीबी को खोया है, उन्हें सांत्वना देने के लिए शायद कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं हो सकता. मैं उन लोगों के बारे में भी चिंतिंत हूं, जो इस समय अपने घरों से दूर हैं और यह नहीं जानते कि आगे क्या होगा. ऐसे समय में मेरा दिल उन सभी लोगों के साथ है, जो डर और अनिश्चितता के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं.''

 रोजी-रोटी को भारी नुकसान

अनुपम ने अपने पोस्ट में उन जानवरों का भी जिक्र किया, जो बाढ़ के तेज बहाव में फंस गए. उन्होंने कहा, ''आपदा से घरों के साथ-साथ खेतों, जानवरों और लोगों की रोजी-रोटी को भी भारी नुकसान पहुंचा है. नेपाल से सामने आने वाले हर वीडियो में मुझे तबाही की अलग तस्वीर दिखाई दे रही है.'' वीडियो में अनुपम खेर ने कहा, ''तस्वीरें इतनी डरावनी हैं कि यह समझना भी मुश्किल है कि वहां मौजूद लोगों ने किस तरह के हालात का सामना किया होगा. हर वीडियो किसी न किसी दर्दनाक कहानी को सामने ला रहा है. जब किसी इंसान की जिंदगी इतनी बड़ी त्रासदी से गुजरती है, तब कहने के लिए शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं.''

अभिनेता ने कहा, ''ऐसी स्थिति में आम लोग कम से कम प्रभावित लोगों को भावनात्मक सहारा दे सकते हैं. मेरी लोगों से अपील है कि वे नेपाल की मदद के लिए आगे आएं. इस समय जरूरत इस बात की है कि लोग अपनी क्षमता के अनुसार मदद करें और आपदा में फंसे लोगों को यह महसूस न होने दें कि वे अकेले हैं.''

तिब्बत के लोगों के लिए प्रार्थना

अनुपम खेर ने नेपाल के साथ-साथ सीमा के दूसरी तरफ तिब्बत में प्रभावित लोगों के लिए भी प्रार्थना की. उन्होंने कहा, ''जो लोग अब भी मदद का इंतजार कर रहे हैं, उन तक जल्द से जल्द राहत पहुंचे. मेरी प्रार्थना है कि जो लोग अपने परिवार के सदस्यों को खोज रहे हैं, उन्हें उनके अपने लोग सुरक्षित मिल जाएं. जिन लोगों ने अपना घर और बाकी सब कुछ खो दिया है, उन्हें रहने के लिए जगह और जरूरी मदद मिल सके.''

अभिनेता ने अपने वीडियो में भारत की ओर से की जा रही मदद का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ''भारत सरकार अपनी तरफ से लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है. मुझे उम्मीद है कि दुनिया के दूसरे देश और लोग भी इस मुश्किल समय में नेपाल के साथ खड़े होंगे.''

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