राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए गजल सम्राट अनूप जलोटा, एक या दो लाख नहीं देंगे इतने रुपए, बोले- वो जेल में है...

सिंगर अनूप जलोटा बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए हैं. राजपाल अभी चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में हैं.

अनूप जलोटा करेंगे राजपाल यादव की मदद

सिंगर अनूप जलोटा बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए हैं. राजपाल अभी चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में हैं. हाल ही में एक वीडियो स्टेटमेंट में अनूप जलोटा ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने यादव की मदद करने का फैसला किया है और इसलिए वह भी अपने दोस्त के लिए 5 लाख रुपये डोनेट करेंगे. अनूप जलोटा ने कहा, “मुझे पता चला है कि मेरे दोस्त राजपाल यादव किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं. वह अब जेल में हैं. उतार-चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा हैं. हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए. मुझे पता है कि बहुत से लोग मदद के लिए आगे आए हैं. मैं भी उन्हें 5 लाख रुपये भेज रहा हूं. मुझे उम्मीद है कि इससे उन्हें मदद मिलेगी.”

क्यों जेल में हैं राजपाल यादव?

राजपाल यादव छह महीने की जेल की सज़ा काट रहे हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस केस में राहत के लिए उनकी लास्ट-मिनट अर्जी खारिज कर दी थी. उन्होंने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया. 2010 में राजपाल ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता पता लापता' के लिए मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई. सरेंडर करने से पहले, यादव ने बॉलीवुड हंगामा को बताया कि उनके पास बकाया रकम चुकाने के लिए पैसे या कोई और तरीका नहीं है. उन्होंने कहा, "सर, क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं. और कोई उपाय नहीं दिखता." जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने साथियों से मदद मांगी है, तो एक्टर ने कहा, "इंडस्ट्री में हर कोई अपने दम पर है."

यह भी पढ़ें: राजपाल यादव के पास है करोड़ों की प्रॉपर्टी? एक्टर ने किया नया दावा, बताया- जेल में क्यों नहीं उनकी पत्नी

सलमान खान, गुरु रंधावा ने भी राजपाल की मदद की

इस मुश्किल समय में, सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन और सोनू सूद जैसे कई बॉलीवुड सितारे यादव की मदद के लिए आगे आए हैं. हाल ही में SCREEN के साथ बातचीत में, राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने बताया कि कई जाने-माने नाम मदद के लिए आगे आए हैं. उन्होंने बताया, “बहुत से लोग राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए हैं. सोनू सूद, सलमान खान और अजय देवगन जैसे एक्टर्स ने अपना सपोर्ट दिया है. मैं अभी डेविड धवन के साथ कॉल पर था- उन्होंने भी मदद की.” गुरु रंधावा ने यह भी अनाउंस किया है कि उनके आने वाले एक म्यूजिक वीडियो में राजपाल यादव होंगे.

