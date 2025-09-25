विज्ञापन

रणबीर कपूर की एक्टिंग पर फिदा हुए एनिमल के डायरेक्टर, बोले- मन करता था उनके पैर छू लूं

रणबीर कपूर ने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल में काम किया है. ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी. इस फिल्म में रणबीर ने जबरदस्त एक्टिंग की है.

संदीप रेड्डी वांगा ने की रणबीर कपूर की तारीफ, कह दी ये बड़ी बात
रणबीर कपूर आज सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि बॉलीवुड का कंप्लीट पैकेज बन चुके हैं. उनकी फिल्मों में मेहनत, डेडिकेशन और दिल छू लेने वाली परफॉर्मेंस साफ झलकती है. शायद यही वजह है कि हर डायरेक्टर उन्हें अपनी पहली पसंद मानता है. ऐसा ही कुछ कहा है एनिमल फेम डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने, जिन्होंने रणबीर की तारीफों के पुल बांध दिए. इतना ही नहीं एनिमल का शूटिंग करते वक्त संदीप रेड्डी वांगा उनकी एक्टिंग के कायल भी हो गए थे. 

रणबीर की तारीफ में संदीप रेड्डी वांगा का बड़ा बयान
मीडिया से बातचीत करते हुए संदीप रेड्डी ने रणबीर कपूर की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा- 'रणबीर मुझसे उम्र में छोटा है, लेकिन जब उसे एक्टिंग करते देखता हूं, तो सच में लगता है कि उसके पैर छूकर आशीर्वाद ले लूं. इतना पेशेंस और इतनी डेडिकेशन मैंने किसी और में नहीं देखा'. रणबीर की ये तारीफ सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. फैंस को भी संदीप की ये बात खूब पसंद आ रही है और सब मान रहे हैं कि रणबीर वाकई इस तारीफ के हकदार हैं.

जब एनिमल ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर धमाल

साल 2023 में रिलीज हुई रणबीर की एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड करीब 900 करोड़ का बिजनेस किया था, वहीं सिर्फ इंडिया में ही ये 500 करोड़ के पार निकल गई थी. फिल्म में रणबीर का ऐसा रूप पहली बार देखने को मिला था. गुस्से से भरे, एक्शन करते हुए और इमोशन्स से भरे रणबीर को देख फैंस दीवाने हो गए थे. फिल्म में उनके साथ बॉबी देओल, अनिल कपूर और रश्मिका मंदाना भी दमदार रोल में नजर आए थे.

अब दिखेंगे भगवान राम के किरदार में

वर्कफ्रंट की बात करें तो रणबीर कपूर का अगला बड़ा प्रोजेक्ट है नितेश तिवारी की रामायण. इस फिल्म में वो भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. रणबीर का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है, जिसे देखकर फैंस बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म दिवाली 2026 पर रिलीज होगी. इसके अलावा रणबीर संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में भी नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट और वरुण धवन भी होंगे.

