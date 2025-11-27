आखिरी दिनों में कैसी थी धर्मेंद्र की हालत, डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बताया, बोले- आंखें खोलते थे, हाथ भी हिलाते थे

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के दुख से लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं. फैंस से लेकर सेलेब्स तक हर कोई उनके साथ बिताए पलों को याद कर रहा है. बॉलीवुड सेलेब्स उनके साथ बिताए पलों को याद करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. डायरेक्टर अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ कई फिल्मों में काम किया था. वो उनके साथ अपने 2 में भी काम करने वाले थे. अनिल शर्मा ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया है कि एक्टर की आखिरी दिनों में तबीयत कैसी थी. अनिल शर्मा धर्मेंद्र से मिलने के लिए उनके घर भी गए थे.

कैसी थी धर्मेंद्र की तबीयत

विक्की लालवानी से बात करते हुए अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र की तबीयत के बारे में बताया. उन्होंने कहा- मैं उनके घर गया था. वो ठीक हो गए थे.आंखें खोलते थे और हाथ भी हिलाते थे. वो ठीक हो रहे थे और डॉक्टर भी कह रहे थे कि धरमजी बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं. डॉक्टर्स ने हमे भरोसा दिलाया था कि वो ठीक हो रहे हैं. अस्पताल में भी लग रहा था कि वो ठीक हो रहे हैं. हालांकि उम्र अपने लक्षण दिखाती है. जिससे वो फाइट नहीं कर सके. हर कोई उनकी तबीयत को लेकर होपफुल था और 8 दिसंबर को उनका 90वें जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहा था.

हेमा मालिनी ने शेयर किया पोस्ट

धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी ने उनके लिए पहली बार सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. हेमा मालिनी का रिएक्शन बहुत इमोशनल करने वाला है. उन्होंने धरमजी के साथ ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- धरम जी, वो मेरे लिए बहुत कुछ थे. प्यारे पति, हमारी दो बेटियों, ईशा और अहाना के प्यारे पिता, दोस्त, फिलॉसफर, गाइड, कवि, जरूरत के हर समय मेरे साथ रहने वाले, असल में, वह मेरे लिए सब कुछ थे! हमेशा अच्छे और बुरे समय में मेरे साथ रहे हैं. उन्होंने अपने आसान, दोस्ताना व्यवहार से मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था, हमेशा उन सभी में प्यार और दिलचस्पी दिखाते थे.