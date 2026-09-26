 शादी के बाद अनिल कपूर की पत्नी सुनीता अकेले गई थीं हनीमून पर,  वजह जानकर होंगे हैरान

बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर आजकल शो "इंडिया के टॉप 1%" को होस्ट कर रहे हैं. उन्होंने शो में अपनी पत्नी सुनीता के बारे में एक मजेदार किस्सा फैंस के साथ शेयर किया. उन्होंने बताया कि सुनीता हनीमून पर अकेले गई थीं. आने वाले एपिसोड में कंगना रनौत की फिल्म क्वीन का जिक्र होने पर वे अपनी पत्नी सुनीता कपूर के बारे में बात करते हैं. अकेले यात्रा करने के बारे में बातचीत के दौरान यह फिल्म चर्चा में आती है. अनिल को तुरंत सुनीता की याद आती है और वे बताते हैं, सुनीता हनीमून पर अकेले गई थीं, मैं उनके साथ नहीं गया था.

उनकी कहानी एक प्यारे मोड़ पर पहुंचती है, जब अनिल बताते हैं कि सुनीता ही मेरी क्वीन हैं और हमेशा रहेंगी. अनिल ने 1984 में सुनीता से शादी की थी. दोनों के तीन बच्चे हैं - सोनम, रिया और हर्षवर्धन. शो के बारे में बात करते हुए अनिल ने 7 अगस्त को कहा था कि रियलिटी शो का हर चैलेंज ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, प्रेजेंस ऑफ माइंड और दबाव में शांत रहने की क्षमता को परखता है.यह शो क्विज जॉनर में एक नया नजरिया पेश करता है, जहां यह मायने नहीं रखता कि आप कितना जानते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कैसे सोचते हैं. सभी के लिए डिजाइन किए गए इस फॉर्मेट में हर उम्र के लोग घर बैठे खेल सकते हैं. जिससे हर लिविंग रूम एक फैमिली गेम नाइट में बदल जाता है. "इंडिया के टॉप 1%: द अनिल कपूर शो" स्टार प्लस और जियोहॉटस्टार पर प्रसारित होता है.

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25 सितंबर को उन्होंने अपने पसंदीदा कार्डियो फ्रेंड" की एक झलक शेयर की. उन्होंने वर्कआउट का एक पल पोस्ट करते हुए बताया कि वे दोनों बहुत पुराने साथी हैं. अनिल ने इंस्टाग्राम पर जिम में अपना एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में वे स्टेशनरी साइकिल चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं. 69 वर्षीय बॉलीवुड स्टार ने कैप्शन में लिखा, "मेरा पसंदीदा कार्डियो फ्रेंड. हम बहुत पुराने साथी हैं."

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