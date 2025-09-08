शाहरुख- आमिर खान को ऑफर अनिल कपूर की किस्मत बदलने वाली फिल्म, लोगों ने की आलोचना, लेकिन आज बनीं कल्ट

बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर की सुपरहिट फिल्म "नायक: द हीरो" को आज भी दर्शक देखना पसंद करते हैं. जब भी टीवी पर यह फिल्म आती है तो लोग देखना नहीं भूलते. रविवार को इस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 24 साल हो गए. इस मौके पर अनिल कपूर ने फिल्म की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि यह फिल्म उनसे पहले आमिर खान और शाहरुख खान को ऑफर हुई थी. साल 2001 में आई अनिल कपूर की सुपरहिट फिल्म नायक में एक आम नौकरीपेशा आदमी के मुख्यमंत्री बनने की कहानी थी. इस फिल्म ने उस दौर में तहलका मचा दिया था. फिल्म ने अनिल कपूर के करियर को एक नया आयाम दिया था. एस शंकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अनिल कपूर के अपोजिट रानी मुखर्जी दिखाई दी थीं.

फिल्म को याद करते हुए अनिल कपूर ने लिखा, "कुछ किरदार आपको परिभाषित करते हैं. नायक उनमें से एक थी. पहले आमिर और शाहरुख को ऑफर की गई थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे इस किरदार को जीना है... और मैं आभारी हूं कि शंकर सर ने मुझ पर भरोसा किया. मैं उस मंच पर शाहरुख के कहे शब्दों को हमेशा संजो कर रखूंगा, 'यह भूमिका अनिल के लिए थी.' ऐसे पल हमेशा याद रहते हैं. नायक के 24 साल पूरे हुए."

तस्वीरों में अनिल कपूर शाहरुख खान के साथ स्टेज पर भी दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ ही फिल्म के डायरेक्टर का भी एक फोटो उन्होंने यहां शेयर किया है. जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट किया, लोग उनकी पोस्ट को खूब लाइक और शेयर करने लगे.

फिल्म में अमरीश पुरी ने विलेन का रोल प्ले किया था. परेश रावल अनिल कपूर के सेक्रेटरी के रोल में दिखाई दिए थे. इसके गाने भी हिट थे. हालांकि कमाई के मामले में यह 21 करोड़ के बजट में 20 करोड़ की कमाई ही हासिल कर पाई थी. लोगों ने इसके लंबी लेंथ और एडिटिंग की आलोचना की थी. लेकिन आज यह कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है, जिसे लोग बार बार टीवी पर देखना पसंद करते हैं. यह एस. शंकर की तमिल हिट फिल्म मुधलवन का रीमेक थी. 2017 में इसके सीक्वल की घोषणा हुई थी. इसमें अनिल कपूर ही लीड रोल प्ले करने वाले थे, लेकिन यह फिल्म बनी ही नहीं. दर्शक आज भी इसका इंतजार कर रहे हैं.