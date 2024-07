आंध्र प्रदेश की देवी ने सोनू सूद को बताया भगवान, एक्टर की तस्वीर को नहलाया दूध से

अभिनेता-समाजसेवी सोनू सूद जरूरतमंदों की मदद करने में कभी असफल नहीं होते हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है. सूद ने आंध्र प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी महिला छात्रा मडिगा देवी कुमारी की मदद करके खुद को जनता के नायक के रूप में स्थापित किया है, जो अपनी पसंद के कॉलेज से बीएससी करना चाहती थी. 'फतेह' एक्टर ने उनकी शिक्षा के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की और उन्हें एक कॉलेज में एडमिशन दिलाया. सूद के इस जेस्चर के जवाब में, देवी ने एक्टर के पोस्टर पर दूध चढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया.

एक वायरल वीडियो मैसेज में, देवी ने कहा, 'सोनू सूद सर मेरे साथ खड़े रहे और मेरी शिक्षा के लिए जरूरी मदद की. अब वे मेरे लिए भगवान की तरह हैं.' 'फतेह' एक्टर ने आंध्र की लड़की को प्यार और सम्मान के लिए धन्यवाद देने के लिए अपने सोशल मीडिया का सहारा लिया. उन्होंने लिखा, 'देवी, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, खूब पढ़ाई करो. तुम्हारा कॉलेज एडमिशन हो गया है. आइए हम इस आंध्र की लड़की को चमकाएं और उसके परिवार को गौरवान्वित करें. मार्गदर्शन के लिए एनसीबीएन का धन्यवाद, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ.'

Thank you Devi for all the love. Study well.

Your college admission is done.

Let's make this Andhra girl shine and make her family proud. Thanks @ncbn for the guidance.

बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ 🇮🇳 https://t.co/2JqbZXJHCn pic.twitter.com/Xh5c9Z8Ms6