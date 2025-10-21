विज्ञापन

अनन्या पांडे ने दिवाली पर पहनी मम्मी भावना पांडे का इयररिंग,  दादी ने मम्मी को शादी पर किया था गिफ्ट

अनन्या पांडे ने इस साल दिवाली ट्रेडिशनल और दिल से मनाई. एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर अपने त्योहारों की कुछ झलकियां शेयर कीं.

Read Time: 2 mins
Share
अनन्या पांडे ने दिवाली पर पहनी मम्मी भावना पांडे का इयररिंग,  दादी ने मम्मी को शादी पर किया था गिफ्ट
अनन्या पांडे ने दिवाली पर पहना मम्मी भावना पांडे का इयररिंग
नई दिल्ली:

अनन्या पांडे ने इस साल दिवाली ट्रेडिशनल और दिल से मनाई. एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर अपने त्योहारों की कुछ झलकियां शेयर कीं, जिन्होंने अपनी सादगी और उनसे जुड़ी भावनाओं के लिए फैंस का दिल जीत लिया. अनन्या ने अपनी सोशल मीडिया स्टोरीज पर तस्वीरों की एक सीरीज़ शेयर की और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कैरोसेल पोस्ट भी किया. स्टोरीज पर शेयर की गई तस्वीरों में से एक में, वह मशहूर डिज़ाइनर रोहित बल का डिज़ाइन किया हुआ गुलाबी विंटेज आउटफिट पहने हुए दिखीं, यह पीस असल में उनकी मां भावना पांडे का था. अपने कपड़ों के पीछे की कहानी शेयर करते हुए, एक्ट्रेस ने लिखा, "20 से ज़्यादा साल पहले मेरी मां की अलमारी से 'विंटेज गुड्डा'."

Latest and Breaking News on NDTV

आउटफिट के साथ, उन्होंने खास फैमिली इंपॉर्टेंस वाले इयररिंग्स भी पहने थे. उन्होंने कहा, "...मेरी दादी ने मेरी मां को उनकी शादी के दिन गिफ्ट किया था और मैंने उनकी दिवाली के दिन चुरा लिया." उनकी पोस्ट की एक और क्लिप में अनन्या अपने घर के बीच में शान से बैठी दिख रही हैं, उनके चारों ओर दिवाली की खूबसूरत सजावट है और परिवार के सदस्य लक्ष्मी पूजा के दौरान उन पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वह घर की लक्ष्मी हैं. दूसरी तस्वीरों में से एक में, अनन्या फिल्ममेकर करण जौहर के बच्चों यश और रूही जौहर के साथ कुछ समय बिताती दिखीं, जब वे त्योहार की खुशी में एक साथ पोज़ दे रहे थे. पोस्ट शेयर करते हुए, अनन्या ने इसे कैप्शन दिया, “प्यार और रोशनी से भरा हुआ.” एक्ट्रेस की दिवाली तस्वीरों को इंडस्ट्री भर के उनके फैंस और दोस्तों से ढेर सारा प्यार मिला.

कैरोसेल पोस्ट के बैकग्राउंड सॉन्ग के तौर पर अनन्या ने कल्ट क्लासिक फिल्म कभी खुशी कभी गम का मशहूर गाना “देखा तेनु पहली पहली बार” चुना. प्रोफेशनल फ्रंट पर अनन्या, जिन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, आखिरी बार करण जौहर द्वारा प्रोड्यूस की गई अपनी OTT डेब्यू सीरीज कॉल मी बे में देखी गई थीं. वह ड्रीम गर्ल 2, लाइगर और पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों में भी नजर आई थीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ananya Panday, Ananya Panday Instagram, Ananya Panday Diwali, Ananya Panday Diwali 2025, Diwali 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com