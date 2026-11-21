अनन्या पांडे हाल ही में 'कॉफी विद करण' सीजन 9 के लेटेस्ट एपिसोड में अनन्या बिड़ला के साथ बतौर गेस्ट शामिल हुईं. जहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर रिएक्शन दिया और साफ कर दिया कि वह सिंगल हैं और प्यार में पड़ने के लिए तैयार नहीं हैं. अनन्या पांडे जो अपने रिलेशनशिप के लिए चर्चा में रहती हैं उन्होंने करण जौहर के चैट शो में शादी और अपनी लव लाइफ पर रिएक्शन दिया और कहा कि वह सिंगल हैं. एपिसोड में जब करण जौहर ने प्यार, ब्रेकअप और मूव ऑन करने के बारे में बात करते हुए अनन्या पांडे की डेटिंग हिस्ट्री को लेकर चिढ़ाया तो उन्होंने कहा कि वह अपने पिछले रिलेशनशिप को लेकर शर्मिंदा महसूस नहीं करतीं. इस पर करण जौहर ने ब्रेकअप चिक उन्हें कहते हुए कहा कि वह कि एक दिन बहुत दुखी हो सकती है और कुछ दिनों बाद बिल्कुल ठीक हो सकती है. इस पर अनन्या कहती हैं, “दिलचस्प बात है. यह सच है कि मैं कुछ रिलेशनशिप में रहा हूं. लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सच में ऐसा कहूंगा, लेकिन मैं सिंगल रहने का सच में मजा ले रही हू. ”

एक्स को मिलाया फोन

शो के फोन कॉल सेगमेंट के हिस्से के तौर पर, होस्ट करण जौहर इस गेस्ट से अपने सेलिब्रिटी दोस्तों को फोन उठाने और कहने के लिए कहते हैं, 'हे करण, मैं बोल रहा हूं!' जो ज्यादा लोगों से यह कहलवाएगा, वह जीत जाएगा. इसमें एपिसोड के दौरान अनन्या ने आदित्य रॉय कपूर और ईशान खट्टर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक आर्यन ने उनका कॉल उठाया, यानी वीडियो कॉल करने के लिए. इस पर अनन्या बिड़ला ने बताया कि 'केसरी: चैप्टर 2' की एक्ट्रेस अपने सभी एक्स को एक-एक करके कॉल कर रही हैं, जिससे केजेओ हंस पड़े.

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अनन्या पांडे की डेटिंग की खबरें

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनन्या शुरू में ईशान खट्टर के साथ रिलेशनशिप में थीं, लेकिन आखिर में उनके रास्ते अलग हो गए. 2022 में ईशान ने खुद 'कॉफी विद करण' पर 'सीटीआरएल' एक्ट्रेस के साथ अपने ब्रेकअप को कन्फर्म किया था. ईशान के बाद अनन्या के बारे में खबर थी कि वह लगभग दो साल तक आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही थीं. हालांकि, इस कपल ने कभी भी अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन उनके साथ बिताए वेकेशन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. हाल ही में माना जा रहा था कि अनन्या अपने 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के को-स्टार कार्तिक आर्यन के साथ जुड़ी हुई हैं. यह ध्यान देने वाली बात है कि अनन्या और कार्तिक ने 'पति पत्नी और वो' में भी साथ काम किया है.

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