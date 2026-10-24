किस भोजपुरी एक्टर को इंस्टाग्राम पर स्टॉक करती हैं जाह्नवी कपूर? करण जौहर से क्यों नाराज हुए थे वरुण-जाह्नवी, ‘कॉफी विद करण 9’ में खुलेंगे राज

बॉलीवुड में सितारों की दोस्ती, नोकझोंक और उनके मजेदार किस्से हमेशा चर्चा में रहते हैं. ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है करण जौहर के मशहूर चैट शो ‘कॉफी विद करण 9' के तीसरे एपिसोड में. इस बार कॉफी काउच पर वरुण धवन और जाह्नवी कपूर साथ नजर आएंगे. दोनों की मस्ती, एक-दूसरे की खिंचाई और करण जौहर के साथ मजेदार बातचीत प्रोमो में दिखाई गई है. इतना ही नहीं, अर्जुन कपूर की अचानक एंट्री भी एपिसोड को खास बना देती है. प्रोमो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार हंसी-मजाक के साथ कई दिलचस्प खुलासे भी होंगे.

जब करण जौहर ने वरुण और जाह्नवी से बंद कर दी थी बात

प्रोमो में सबसे दिलचस्प पल वह है, जब वरुण और जाह्नवी उस समय को याद करते हैं, जब करण जौहर ने उनसे बात करना बंद कर दिया था. जाह्नवी इस दौरान बताती हैं कि जब करण के साथ उनकी अनबन हुई थी, तब उनका वजन बढ़ गया था. वहीं, वरुण करण को ‘बहुत ड्रामेबाज' बताते हुए उनकी नकल उतारने लगते हैं.

वरुण फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम' में अमिताभ बच्चन के किरदार का अंदाज अपनाते हुए कहते हैं, ‘तुम K3G वाले बच्चन बन गए थे… मैं बड़ा हूं, मुझे हक है!' उनका यह मजेदार अंदाज प्रोमो में हंसी का माहौल बना देता है. करण जौहर के साथ दोनों कलाकारों की यह नोकझोंक शो का खास आकर्षण बन सकती है.

अर्जुन कपूर की एंट्री ने बढ़ाया मजा

शो में अर्जुन कपूर की अचानक एंट्री भी देखने को मिलती है. रैपिड फायर राउंड के दौरान वरुण से जब करियर और शादी से जुड़ी सलाह लेने के लिए किसी एक शख्स का नाम पूछा जाता है, तो वह मजाक में अर्जुन कपूर का नाम लेते हैं. इस जवाब से बातचीत का अंदाज और भी दिलचस्प हो जाता है.

जाह्नवी कपूर को पसंद है रवि किशन का इंस्टाग्राम

प्रोमो में जाह्नवी कपूर भी अपने मजेदार जवाबों से ध्यान खींचती हैं. वह बताती हैं कि इंस्टाग्राम पर उनका पसंदीदा अकाउंट रवि किशन का है. इसके बाद वह रवि किशन के चर्चित डायलॉग ‘नाम या दाम… नाम, क्योंकि पैसा तो पीछे-पीछे आता है' का जिक्र करती हैं. उनका यह जवाब भी शो में हंसी का एक और मौका देता है.

वरुण धवन, जाह्नवी कपूर और अर्जुन कपूर की दोस्ती शो में एक अलग रंग लेकर आती है. करण जौहर के सवालों के बीच तीनों की हंसी-मजाक और बेबाक बातचीत दर्शकों का मनोरंजन करने वाली है. ‘कॉफी विद करण 9' का यह एपिसोड जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा.

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