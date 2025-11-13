वो किसे दोषी ठहराये... अमिताभ बच्चन ने शेयर की पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता

बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. चाहे व्लॉग हो या एक्स पर उनका पोस्ट. चर्चा का विषय बन जाता है. कई बार उन्हें ट्रोल भी होना पड़ता है. इसी बीच सोशल मीडिया पर उन्होंने नया पोस्ट शेयर किया है, जिसमें दिग्गज सुपरस्टार ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कुछ पक्तियां शेयर की हैं. उन्होंने एक्स पर लिखा, "वो किसे दोषी ठहराये, और किसको दुख सुनाये ; जब कि मिट्टी साथ मिट्टी के करे अन्याय " इस पोस्ट पर फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते यह इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

अमिताभ बच्चन द्वारा शेयर की गई पक्तियों में हरिवंश राय बच्चन कहते है कि जब जीवन में सबसे अधिक अन्याय होता है, तो उसे किसी पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता, क्योंकि हम सभी उसी "मिट्टी" से बने हैं जो अन्याय को सह रही है. यह पंक्ति यह भी दर्शाती है कि जब समाज ही अन्यायपूर्ण हो तो शिकायत किससे करें. इस पोस्ट के साथ बिग बी ने सोचते हुए एक फोटो भी शेयर की है.

"वो किसे दोषी ठहराये, और किसको दुख सुनाये ; जब कि मिट्टी साथ मिट्टी के करे अन्याय " ~

गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन बीते दिन अपने दोस्त और सुपरस्टार धर्मेंद्र से मिलने खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. 83 वर्षीय सुपरस्टार को पैपराजी ने घेर लिया था. इसके चलते सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था.

गौरतलब है कि सुपरस्टार धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिसके बाद वह अपनी फैमिली के पास घर आ गए हैं. वहीं डॉक्टर की टीम लगातार उनके घर पर विजिट कर रही है और एक्टर का ध्यान रख रही है. उनके घर पर भी आगे के इलाज की सारी सुविधाएं पहले से कर दी गई हैं.