ये शख्स ना होता साथ तो आज एक्टिंग नहीं कहीं नौकरी कर रहे होते अमिताभ बच्चन, बोले- हम दोनों में...

83 साल की उम्र में भी बेहद एक्टिव अमिताभ बच्चन ने केबीसी 17 में खुलासा किया कि फिल्मों में उनका पहला कदम उनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन की वजह से संभव हुआ.

ये शख्स न होता साथ तो आज एक्टिंग नहीं कहीं नौकरी कर रहे होते अमिताभ बच्चन
नई दिल्ली:

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के महानायक कहे जाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में इतने एक्टिव हैं, इतना काम कर रहे हैं जितना 38 साल का शख्स भी करने में थक जाता है. लगातार फिल्मों की शूटिंग करने के अलावा एक्टर इन दिनों अपना बेहद चर्चित शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 17' भी होस्ट कर रहे हैं.  केबीसी में अमिताभ अक्सर ही अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी दिलचस्प और अनसुनी बातें लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं. इस तरह वो हॉटसीट पर आने वाले शख्स को थोड़ा सहज महसूस तो कराते ही हैं साथ ही दर्शकों का भी खूब मनोरंजन करते हैं.हाल ही में एक्टर ने अपनी नीजी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत पुराना किस्सा एक कंटेस्टेंट के साथ शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई अजिताभ का भी जिक्र किया. 

भाई की वजह से मिला पहले ब्रेक?

अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन लाइमलाइट से काफी दूर रहते हैं. लेकिन अमिताभ को फिल्म लाइन में ब्रेक दिलाने के लिए उन्होंने खाफी मेहनत की. केबीसी के सेट से बिग बी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कंटेस्टेंट को बता रहे हैं ‘हमारे एक छोटे भाईसाहब हैं. हम दोनों में करीब 5-6 साल का फर्क है. मैं आपको बताऊं मेरे फिल्मों में आने की वजह वो ही हैं. उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा कि देखो तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए. हम तो कोलकाता में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी बढ़िया पोज वाली तस्वीर ली और भेज दी एक कॉन्टेस्ट में. वो अलग बात है कि हम उस कॉन्टेस्ट में बुलाए नहीं गए. लेकिन उन्होंने हमारे दिमाग में एक्टिंग का कीड़ा डाल दिया. फिर हम अपनी नौकरी छोड़कर यहां आ गए.'

क्या करते हैं अजिताभ बच्चन?

अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन खुद भले ही शोबिज की दुनिया से दूर रहे, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई बिग बी को फिल्म लाइन में एंट्री करवाने के लिए काफी मेहनत की. अजिताभ बच्चन एक बिजनेसमैन हैं जो लंदन में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. अजिताभ की कई कंपनियां हैं जैसे क्यूओ हाइड्रोकार्बन प्राइवेट लिमिटेड, एसएन हाइड्रोकार्बन प्राइवेट लिमिटेड और एसएन इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड. उनकी पत्नी रमोला बच्चन भी एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन हैं और उनके साथ मिलकर काम संभालती हैं. बिजनेस वर्ल्ड में उनके योगदान के लिए उन्हें 2014 में एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था.

