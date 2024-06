अमिताभ बच्चन की वजह से T 20 World Cup की ट्रॉफी जीती टीम इंडिया, बिग बी ने बताया हैरान कर देने वाला कनेक्शन

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन उन मशहूर हस्तियों में शामिल थे जिन्होंने शनिवार (29 जून) को दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरा ICC T20 विश्व कप खिताब जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी. हालांकि बिग बी ने मैच नहीं देखा. रविवार की सुबह अपने ब्लॉग पर अमिताभ ने इसकी वजह भी बताई. अमिताभ ने लिखा, "विश्व चैंपियन...भारत!!! T20 विश्व कप 2024. उत्साह, भावनाएं और आशंका...सब कुछ हो गया और खत्म हो गया... टीवी नहीं देखा... जब मैं देखता हूं तो हम हार जाते हैं! इससे ज्यादा कुछ नहीं दिमाग में आता...बस टीम के आंसुओं के साथ-साथ आंसू!" अमिताभ ने टीम इंडिया को बधाई दी अमिताभ ने X (पूर्व में ट्विटर) पर भी ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, "टी 5057 - आंसू बह रहे हैं... टीम इंडिया के आंसूओं के साथ.. विश्व चैंपियन भारत. भारत माता की जय. जय हिंद जय हिंद जय हिंद."

T 5057 - Tears flowing down .. in unison with those that TEAM INDIA sheds ..

WORLD CHAMPIONS INDIA 🇮🇳

भारत माता की जय 🇮🇳

जय हिन्द जय हिन्द जय हिन्द 🇮🇳