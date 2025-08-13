अमिताभ बच्चन के साथ खड़ा ये बच्चा है सुपरस्टार, 100 से ज्यादा की फिल्मों, आज है 230 करोड़ का नेटवर्थ

अमिताभ बच्चन सदी के महानायक कहलाते हैं, जो ना सिर्फ अपनी फिल्मों से बल्कि कौन बनेगा करोड़पति जैसे शोज से दर्शकों का मनोरंजन करते हैं. वहीं उनके दशकों के करियर में वह कई लोगों से मिले ऑटोग्राफ दिए और फोटो खिंचवाई. लेकिन कुछ ही उनके ऐसे खुशकिस्मत आर्टिस्ट हैं, जो उनके साथ काम करने के बाद आज सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर चुके हैं. ऐसा ही कुछ तस्वीर में दिख रहे इस लड़के के साथ हुआ. यह फोटो साल 1982 में आई फिल्म सत्ते पे सत्ता के सेट की है, जिसमें अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी और अमजद खान लीड रोल नजर आए थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाने वाला यह लड़का आज कन्नड़ सुपरस्टार कहलाता है. इतना ही नहीं उनका नेटवर्थ कई बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स को पीछे छोड़ता है.

इंस्टाग्राम पेज पर 1982 में आई फिल्म सत्ते पे सत्ता की शूटिंग के दौरान खींची गई एक फोटो शेयर की गई है, जिसमें अमिताभ बच्चन दाढ़ी में काफी यंग नजर आ रहे हैं और उनके अगल बगल दो बच्चे दिख रहे हैं. क्या आप इन्हें देखकर पहचान पाए हैं कि आखिर यह कौन है? नहीं तो हम आपके एक हिंट देते हैं कि इनमें से एक बच्चा साउथ फिल्मों के सुपरस्टार हैं और बॉलीवुड के साथ-साथ कन्नड़ फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं. दरअसल, अमिताभ बच्चन के बाजू में खड़ा यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज एक्टर डॉ राजकुमार के बेटे और सुपरस्टार शिव राजकुमार हैं, जिन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ते हुए कन्नड़ फिल्मों में काम किया. वहीं दूसरी तरफ उनके भाई हैं, जो भी साउथ इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं.

कौन है शिव राजकुमार

शिव राजकुमार एक साउथ एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर और टेलीविजन एंकर हैं. उन्हें कन्नड़ फिल्मों में बेहतरीन योगदान के लिए भी जाना जाता हैं. अपने फिल्मी करियर में उन्होंने आनंद, रथ सप्तमी, ओम, हृदय हृदय, जोगी, थमासु और भजरंगी जैसी कई फिल्मों में काम किया हैं. वहीं अपने तीन दशक के फिल्मी करियर में उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर अपनी पहचान सुपरस्टार के रुप में बनाई. वहीं रिपोर्ट्स की मानें तो उनका नेटवर्थ 230 करोड़ का है, जो कि कई बॉलीवुड एक्टर्स के नेटवर्थ से कई ज्यादा है. जबकि 2023 में रजनीकांत की जेलर में उनका कैमियो दर्शकों को खूब पसंद आया था.