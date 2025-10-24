83 साल की उम्र में भी हेल्दी और फिट हैं अमिताभ बच्चन, यह खास रूटीन करते हैं फॉलो

अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड के महानायक के तौर पर जाना जाता है. चाहे बात एक्टिंग की हो या फिटनेस की अमिताभ बच्चन हर तरीके से अपने फैंस के लिए प्रेरणादायक रहे हैं. 83 साल की उम्र होने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन काफी हेल्दी और एनर्जी से भरपूर रहते हैं. हर कोई अमिताभ बच्चन की लाइफस्टाइल और डाइट का दीवाना है. तो आइए जानते हैं कैसे अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग के साथ ही खुद को भी इतना जवान रखा हुआ है.

नींद का महत्व समझते हैं बिग बी

अमिताभ बच्चन का कहना है कि एक हेल्दी शरीर के लिए पर्याप्त नींद काफी जरूरी होती है. वह रात में कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेते हैं. इसके अलावा बिग बी कोशिश करते है कि उनके सोने और जागने का समय एक जैसा ही रहे.

बैलेंस और साफ खाना

बिग बी का खाना काफी सरल और पौष्टिक होता है. वह फ्राइड फूड्स से हमेशा दूर रहते हैं. इसके अलावा बिग बी अपनी डाइट में फलों, सब्जियों और अंडे आदि चीजों को भी शामिल करते हैं. बिग बी का कहना है कि एक हेल्दी शरीर को बैलेंस और साफ खाने की जरूरत होती है. इससे ज्यादा उम्र में भी शरीर अंदर से हेल्दी रहता है. इसके अलावा बिग बी पानी का सेवन काफी ज्यादा करते हैं और बाहर के खाने से दूर रहते हैं.

रेगुलर एक्सरसाइज और योग है जरूरी

बिग बी की सेहत का राज रेगुलर एक्सरसाइज और योग है. वह रोजाना स्ट्रेचिंग, वॉकिंग के साथ ही योग भी करते हैं. इससे शरीर फ्लेक्सिबल बना रहता है और योग करने से मानसिक शांति मिलती है. रोजाना योग और एक्सरसाइज करने से शरीर और दिमाग दोनों ही हेल्दी रहते हैं.

मेंटल बैलेंस और पॉजिटिव सोच है जरूरी

अमिताभ बच्चन का कहना है कि खुश और हेल्दी रहने के लिए दिमाग को शांत रखना और पॉजिटिव सोच रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. इसके साथ ही जरूरी हाँ कि आप स्ट्रेस को खुद से दूर रखें. मानसिक तौर पर खुश रहने से आपका शरीर एक्टिव रहता है.

अमिताभ बच्चन की ये आदतें आप भी अपना सकते हैं.

तो अगर आप भी अमिताभ बच्चन की तरह 83 साल की उम्र में भी हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप पौष्टिक भोजन करें, अपने सोने और जागने का एक समय तय करें और रोजाना उसी समय पर सोएं और जागें. इसके अलावा जरूरी है कि रोजाना योग और एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें. अंत में सबसे जरूरी चीज की हमेशा अच्छा सोचें.