प्रेमानंद जी महाराज की शरण में पहुंचा अमिताभ बच्चन का हमशक्ल, लिया आशीर्वाद और बताया- कैसे बचाई 19 लोगों की जान

अमिताभ बच्चन की तरह दिखने वाले शशिकांत ने प्रेमानंद जी को कोविड पीरियड की ऐसी कहानी सुनाई कि वो भी हक्का बक्का रह गये. साथ ही उन्होंने बिग बी के पिता की पॉपुलर कविता भी सुनाई थी.

प्रेमानंद जी महाराज की शरण में पहुंचा अमिताभ बच्चन का हमशक्ल, लिया आशीर्वाद और बताया- कैसे बचाई 19 लोगों की जान
प्रेमानंद जी महाराज की शरण में अमिताभ बच्चन के हमशक्ल
नई दिल्ली:

प्रेमानंद जी महाराज की शरण में कई सुपरस्टार जा चुके हैं, जिसमें स्टार कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल है. हाल ही में शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा को लेकर महाराज की शरण में पहुंची थीं. इससे पहले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के हमशक्ल और कॉमेडियन शशिकांत पेडवाल भी महाराज की शरण में जा चुके हैं. अमिताभ बच्चन की तरह दिखने वाले शशिकांत ने प्रेमानंद जी को कोविड पीरियड की ऐसी कहानी सुनाई कि वो भी हक्का बक्का रह गये. साथ ही उन्होंने बिग बी के पिता की पॉपुलर कविता भी सुनाई थी.

'बिग बी' के हमशक्ल वोने लिया प्रेमानंद जी का आशीर्वाद

शशिकांत पेडवाल बिल्कुल बिग बी के लुक में प्रेमानंद जी महाराज की शरण में पहुंचे थे. उन्होंने सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें प्रणाम किया. शशिकांत ने बताया कि कोरोना काल के दौरान लोग जीने की आशा खो रहे थे और चारों तरफ बस मौत का ही मंजर था. इस दौरान उन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए लोगों से अमिताभ बच्चन बनकर बातें की और उनका हौसला बांधा. ऐसे में लोगों में दोबारा जीने की इच्छा जागी और वो कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी का डटकर सामना करने लगे. इतना ही नहीं उन्होंने महाराज जी को यह भी बताया कि उनके इस काम के लिए स्थानीय कलेक्टर ने उनकी तारीफ भी की थी.

बिग बी के हमशक्ल के बारे में

शशिकांत महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले हैं और वह उम्र में 52 साल के हैं. वह उम्र में अमिताभ बच्चन से 31 साल छोटे हैं, लेकिन उन्हें बिग बी के सामने खड़ा कर दिया जाए तो कोई भी दोनों में 6 अंतर नहीं ढूंढ पाएगा. शशिकांत खुद अमिताभ बच्चन से मिल चुके हैं और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले चुके हैं. वह कई शो कर चुके हैं और उन्हें बिग बी के लुक में देख लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उनसे ऑटोग्राफ लेने लगते हैं. वह जहां भी जाते हैं, लोगों का खूब मनोरंजन करते हैं.

