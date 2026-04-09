समय रैना के शो के बाद अमिताभ बच्चन का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, क्या है इसके पीछे बिग बी का इशारा?

हाल ही में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का एक क्रिप्टिक ट्वीट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. बिग बी ने अपने X अकाउंट पर लिखा, “T 5705- कहा था ना !!”. इस छोटे से मैसेज ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी और लोग इसके पीछे का मतलब निकालने लगे. खासतौर पर यूजर्स इसे कॉमेडियन समय रैना के हालिया स्टैंड-अप स्पेशल ‘Still Alive' से जोड़कर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने ‘India's Got Latent' विवाद और अपने अनुभवों को खुलकर साझा किया.

समय रैना ने KBC और अमिताभ को लेकर क्या कहा?

अपने 1 घंटे 21 मिनट के स्पेशल में समय रैना ने कौन बनेगा करोड़पति में अपनी उपस्थिति को याद किया, जहां वह तन्मय भट्ट के साथ पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि उनके मन में एक विवादित मजाक आया था, लेकिन उन्होंने उसे वहां कहने से परहेज किया. समय ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह अमिताभ बच्चन के सामने कोई भी ऐसा जोक नहीं बोलना चाहते थे, जिससे माहौल खराब हो जाए. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि असल जिंदगी और इंटरनेट की दुनिया में काफी फर्क होता है. उनके मुताबिक, “इंडियन इंटरनेट पर आप खुद नहीं रह सकते, आपको माहौल के हिसाब से खेलना पड़ता है.”

T 5705 - कहा था न !! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 9, 2026

‘इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद और शो की वापसी

समय रैना ने अपने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट' से जुड़े विवाद पर भी खुलकर बात की. यह विवाद तब शुरू हुआ जब पॉडकास्टर रणवीर अलाहबदिया की एक टिप्पणी पर भारी बवाल मचा, जिसके बाद एफआईआर तक दर्ज हुई और शो को बंद करना पड़ा. समय ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने करियर का सबसे बड़ा और अहम मोड़ बताया. उन्होंने कहा कि यह अनुभव भले ही मुश्किल था, लेकिन इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला. साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वह इस शो को फिर से लेकर आएंगे.

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समय के मुताबिक, “शो को इससे बड़े हाई पॉइंट पर खत्म नहीं किया जा सकता था.” उन्होंने आगे कहा कि वह नए बदलावों के साथ शो की वापसी करेंगे, जिसमें शूटिंग के दौरान ऑडियंस के फोन बैन करने जैसी चीजें शामिल होंगी.