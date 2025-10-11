अमिताभ बच्चन की शादी की 12 तस्वीरें, बॉलीवुड के दो लोग हुए शामिल, न्यौता नहीं मिला तो रेखा हुई थीं नाराज

अमिताभ बच्चन यानी बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले सुपरस्टार बिग बी आज अपना 83वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर फैंस और सेलेब्स उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. पांच दशक के करियर में उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और शोले, डॉन और जंजीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. हालांकि एक दौर आया जब उनकी फ्लॉप फिल्मों का दौर शुरु हुआ. लेकिन अच्छे समय की उनकी साथी यानी पत्नी जया बच्चन ने इस बुरे दौर में भी उनका हर कदम पर साथ निभाया. इसीलिए हम आपको 52 सालों से एक हैप्पी मैरिड कपल रहे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी की कुछ अनदेखी तस्वीरें दिखाने वाले हैं.

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी दशकों पुरानी हैं, जिसकी चर्चा तो खूब हुई. लेकिन इस शादी में शामिल बॉलीवुड से केवल 2 ही शख्स हुए.

यह शख्स और कोई नहीं गुलजार साहब और एक्ट्रेस फरीदा जलाल थीं, जो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की दोस्त थीं.

हालांकि इस शादी में इन दो के अलावा कोई शामिल नहीं हुआ था, जिसका जिक्र फरीदा जलाल ने एक इंटरव्यू में किया था.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा शादी में न्योता ना मिलने पर नाराज हो गई थीं. बेहद कम लोग जानते हैं कि जया जब फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कम चुकी थीं तब रेखा बॉलीवुड में अपनी जगह बना रही थीं.

वहीं जया बच्चन की बिल्डिंग में जब रेखा रहने लगीं तो दोनों स्टार्स लाइफ और करियर को लेकर अक्सर बातें करती थीं. वहीं रेखा, जया बच्चन को प्यार से दीदी बाई कहती थीं.

रेखा की पहले पहचान जया बच्चन से हुई थी बाद में वह अमिताभ बच्चन से मिली थीं. वहीं 1973 में फ्लॉप फिल्मों के बाद अमिताभ बच्चन की जंजीर हिट हुई तो सुपरस्टार ने जया बच्चन से शादी कर ली.

एक्टर महमूद की ऑफिशियल बायोग्राफी के लेखक हनीफ जावेरी ने लेखक यासेर उसमान से कहा, अमिताभ और अनवर (महमूद के भाई) करीबी दोस्त थे. अनवर ने मुझे बताया कि अमिताभ अक्सर जया को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते थे.

आगे उन्होंने कहा, दोनों कार की आगे की सीट पर उनके साथ बैठते थे. जबकि रेखा पीछे की सीट पर बैठती थीं. और सफर खत्म होने तक बातें करते थे.

यह किस्सा महमूद की ऑफिशियल बायोग्राफी "महमूद: अ मैन ऑफ़ मेनी मूड्स" में भी दर्ज है.

जगरनॉट द्वारा प्रकाशित यासर उस्मान की पुस्तक "रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी" के एक अंश में लिखा है, "3 जून, 1973 को उनकी शादी हुई. हालांकि, रेखा को न्योता नहीं दिया गया, जिससे वह नाराज हो गईं."

एक इंटरव्यू में, रेखा ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "अपनी इतनी स्नेहपूर्ण मित्रता और अन्य बातों के बावजूद, उन्होंने मुझे अपनी शादी में न्योता देने की भी जहमत नहीं उठाई. जबकि मेरा घर भी उसी बिल्डिंग में "