Ameesha Patel ने स्टाइलिश अंदाज में वॉक करते हुए शेयर किया वीडियो, एक्ट्रेस की चाल देख फैन्स ने यूं दिए रिएक्शन

अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'WAlking into the weekend be like….' इसी के साथ उनके फैन्स भी इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'Fabulous', तो किसी ने लिखा है 'Crush from the since 2000 still same'.

बता दें, साल 2000 में एक्ट्रेस ने ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के साथ फिल्म डेब्यू किया था. अमीषा पटेल (Ameesha Patel) और ऋतिक रोशन की यह फिल्म सुपरहिट रही थी. उसके बाद साल 2001 में एक्ट्रेस ने फिल्म 'गदर (Gadar)' में 'सकीना' के किरदार से सबको चौंका दिया था. सनी देओल और अमीषा पटेल की यह फिल्म भी सुपरहिट रही थी. वहीं, आखिरी बार एक्ट्रेस बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में नजर आईं थीं. इस दौरान उन्होंने फैन्स का काफी मनोरंजन किया.