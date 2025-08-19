अमीषा पटेल और अनिल शर्मा का झगड़ा खत्म, निर्देशक ने शेयर की गदर 3 की अपडेट

'गदर 2' की अभिनेत्री अमीषा पटेल और निर्देशक अनिल शर्मा के बीच फिल्म की रिलीज के बाद बड़ा विवाद हो गया था. अमीषा पटेल ने फिल्म के बदले हुए क्लाइमेक्स के बारे में न बताए जाने पर गहरी निराशा व्यक्त की थी. हालांकि, हाल ही में एक बातचीत में अनिल शर्मा ने बताया कि अभिनेत्री और उनके बीच सब ठीक है और 'गदर 3' पर काम चल रहा है. अमीषा पटेल ने कहा था कि वह 'गदर 2' के क्लाइमेक्स से निराश हैं क्योंकि उन्हें इस बदलाव के बारे में पता ही नहीं था. वह इस बात से भी नाखुश थीं कि फिल्म में उनका किरदार उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना उन्होंने उम्मीद की थी.

इस विवाद के दौरान, अनिल शर्मा ने उनके बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है. हालांकि, वह अब भी उन्हें परिवार का ही हिस्सा मानते हैं. ऐसा लगता है कि दोनों ने अपने बीच की खटास मिटा दी है. अनिल शर्मा ने न्यूज़18 शो में बताया, "अमीषा के साथ मेरा रिश्ता अब बहुत अच्छा है. वक़्त के साथ-साथ सब चीज़ें सही हो जाती हैं. अभी सब बढ़िया है. सकीना और तारा गदर का अहम हिस्सा हैं, लेकिन हम गदर 3 की रिलीज़ से पहले उनके किरदारों के बारे में और बात करेंगे."

गदर 3 के बारे में अपडेट देते हुए, निर्देशक ने कहा, "गदर 3 ज़रूर बनेगी. हमने गदर 2 के आखिरी सीन में दर्शकों से वादा किया था, जहां उत्कर्ष (शर्मा) के किरदार जीते को बताया जाता है कि वह सेना में भर्ती होने के काबिल है. हमने फिल्म का अंत इस संदेश के साथ किया है - आगे भी जारी रहेगी." उन्होंने आगे कहा, "गदर 3 बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दर्शकों को यकीन है कि इसमें 20 साल और नहीं लगेंगे.हमें उम्मीद है कि अगले दो सालों में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी. हम स्क्रिप्ट पर काम कर चुके हैं. यह तारा और जीते की कहानियों पर केंद्रित होगी."

अमीषा पटेल ने यह भी बताया था कि वह गदर 3 का हिस्सा तभी बनेंगी जब उनके पास उचित कागजी कार्रवाई और अनुबंध संबंधी दस्तावेज़ होंगे, साथ ही वह स्क्रिप्ट को लेकर बेहद उत्साहित भी हैं.

गदर के बारे में

अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित, गदर 2 में सनी देओल तारा सिंह के रोल में, अमीषा पटेल सकीना के रोल में और उत्कर्ष शर्मा जीते के रोल में वापसी करेंगे. गौरव चोपड़ा, मनीष वाधवा और मनोज बख्शी भी इसका हिस्सा होंगे.

