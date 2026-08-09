रिटायरमेंट के बावजूद आवारापन 2 के गाने के लिए क्यों अरिजीत सिंह ने की वापसी, अमाल मलिक ने किया खुलासा

कुछ समय पहले तक न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया भर में संगीत प्रेमियों को लगा था कि अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ दी है और वे जल्द वापसी नहीं करेंगे. लेकिन तभी 'आवारापन 2' आया. म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने अब बताया है कि अरिजीत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा कैसे बने और यह भी साफ किया कि उनकी वापसी किसी के दबाव का नतीजा नहीं थी. अमाल ने बताया कि 'ये आवारापन' गाना कोई पुराना ट्रैक नहीं था जो रिलीज होने का इंतजार कर रहा था. अरिजीत के सुनने से पहले लगभग एक साल तक यह गाना सिर्फ अमाल की अपनी आवाज में ही मौजूद था.

पिंकविला से बात करते हुए अमाल मलिक ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का कोई दबाव था. यह उनका अपना फैसला था. जब उन्होंने गाना सुना, तो ऐसा कुछ नहीं था जैसा हमने पहले वादा किया था और न ही कोई डील हुई थी. लोग हमेशा यही सोचते हैं कि यह जरूर कोई पुराना रिकॉर्ड किया हुआ गाना होगा जिसे अब रिलीज किया गया है."

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एक साल से यह गाना मेरी आवाज में था और आम तौर पर अरिजीत और मैं एक-दूसरे को अपना म्यूजिक सुनाते रहते हैं. मैं उन्हें पांच-छह गाने भेजता हूं और अगर उन्हें उनमें से कोई पसंद आता है, तो हम उस पर साथ में काम करते हैं. फिल्म म्यूजिक के लिए हम आम तौर पर इसी तरह साथ काम करते हैं. अमाल मलिक के मुताबिक, अरिजीत सिंह को यह गाना गाने के लिए आसानी से राजी नहीं किया जा सका. उन्हें लगा कि अमाल ने इसे पहले ही अच्छे से गा लिया है और उन्होंने सवाल किया कि उन्हें इसे रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है.

कंपोज़र ने उनसे कहा कि वह इस गाने के लिए अरिजीत को ही चाहते थे और आखिरकार सिंगर कुछ महीने पहले इसे रिकॉर्ड करने के लिए राजी हो गए. अमाल के मुताबिक, अरिजीत ने इस गाने के लिए सच्ची कोशिश की. अमाल मलिक का मानना ​​है कि अरिजीत सिंह जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि उनमें टैलेंट और कड़ी मेहनत के साथ-साथ जब चाहें फिल्म म्यूजिक से दूर होने का साहस भी है.

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लोगों को अरिजीत की वापसी को उनका आखिरी गाना नहीं समझना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में अरिजीत को कोई और गाना पसंद आता है, तो वह उसे गा सकते हैं और अमाल को इसमें खुशी होगी. उन्होंने यह भी बताया कि अरिजीत पूरी तरह से फिल्म म्यूजिक से दूर नहीं हुए हैं. इमरान हाशमी, दिशा पाटनी और शबाना आजमी स्टारर फिल्म 'आवारापन 2' 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है.

